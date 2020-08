Tanuki Justice, disponible le 16 octobre sur Nintendo Switch

PixelHeart et le studio de développement Wondorboy Bobi sont ravis d’annoncer que Tanuki Justice, le plateformer dans lequel on incarne deux petits mammifères en soif de justice, sera disponible le 16 octobre, sur Nintendo Switch.

Just For Games sera le distributeur officiel de la version physique du jeu sur le territoire français.

A propos de Tanuki Justice :

Tanuki Justice est un run’n gun ultra nerveux dans lequel vous incarnez deux frères et sœurs tanukis. Vous y affronterez des ennemis par centaines dans un Japon féodal. Des environnements variés avec des paysages de toutes sortes, des musiques rétros et dynamiques, une action soutenue, des situations nombreuses et originales et une difficulté rappelant les bons vieux jeux d’arcade. Un gameplay à la fois simple et riche permettant des actions spectaculaires. Possibilité de jouer à 2 pour encore plus de fun. Et des challenges qui mettrons en difficulté les joueurs les plus habiles. Le temps sera votre pire ennemi.

Caractéristiques :

Un gameplay dynamique avec des décors visuels qui collent à l’ambiance.

Des dizaines de types d’ennemis différents.

Des shurikens classiques par-dessus la tête et un shuriken géant pour les moments difficiles.

Jouable en mode solo ou à deux joueurs.

Tanuki Justice se disponible le 16 octobre en édition physique sur Nintendo Switch.