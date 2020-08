25 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Ils sont en mission secrète et doivent affronter des publics et des patrons variés pour mener à bien leur quête. Cruel Bands Career propose un gameplay très varié et un style artistique unique. Le groupe de trois hommes est en mission secrète, la seule épine au pied étant le flux constant de spectateurs. Gardez un oeil sur l’humeur des membres de votre groupe et contrôlez la situation en ajustant leur position sur scène et en utilisant leurs capacités. Au fur et à mesure de votre progression, vous devez choisir les capacités à améliorer, ou quand vous faufiler dans une pièce secrète pour une sieste ou deux. Mais votre objectif final reste le même, à savoir explorer un monde de plus en plus dangereux.

Plusieurs personnages sélectionnables : Chaque musicien a ses propres capacités uniques qui peuvent être utilisées pour faire face à un public détestable ou à d’énormes patrons.

Spectateurs de spectacle : Vous débloquez des amis au cours de votre voyage, et ces amis jouent leur rôle en se tordant et en se retournant d’une manière qu’ils croient être des mouvements de danse.

The Alto Collection est annoncé sur Nintendo Switch, il regroupe Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey pour $9.99 / €8.99 / £7.99.

This is the Zodiac Speaking sortira le 24 septembre:

The Darkside Detective: Season 2 est enfin daté pour l’année prochaine.

Aquaplus a annoncé la sortie en décembre prochain de Dokapon UP!Mugen no Roulette for Switch et PS4 combinant Dokapon et Utawarerumono…

Dokapon UP!Mugen no Roulette (ドカポンUP! 夢幻のルーレット, qui se traduit littéralement par “Dokapon UP ! Dream Roulette”) est un titre de collaboration entre le jeu de plateau de type sugoroku et la série de RPG Dokapon et la série de jeux de rôle tactiques pour adultes Utawarerumono. Dokapon UP est développé par Sting, et devrait sortir le 10 décembre sur Nintendo Switch et PlayStation 4, au prix de 6 380 yens ou 9 180 yens pour une édition limitée comprenant le jeu, l’artbook, le porte-clés et la bande son. Dokapon UP ! Mugen no Roulette se déroule dans le monde de Utawarerumono, avec les personnages du jeu Haku, Kuon, Hakuowlo, Erurū, et plusieurs autres. L’histoire principale sera entièrement racontée et le jeu proposera également des batailles en ligne pour quatre joueurs maximum. De plus amples informations seront fournies dans le magazine hebdomadaire Famitsu de cette semaine (numéro 1563) qui sera disponible le 6 août au Japon (5e en Occident).

Le studio Vertex Pop (Graceful Explosion Machine et Super Crush KO) annonce We Are Doomed sur la Nintendo Switch pour le 13 août au prix de 6.99€.

Ogre Tale est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année à $19.99.

Wintermoor Tactics Club est daté au 10 septembre prochain.

Arcade Archives Super Punch-Out!! sort la semaine prochaine sur Nintendo Switch, le 14 aout.

Chinese Parent arrive le 20 aout sur Nintendo Switch mais pas en Français.

Annoncé il y a peu, Kwaidan: Azuma Manor Story arrive le 20 aout prochain.

CROSS†CHANNEL ~For all people~arrive le même jour.

Koisuru Otome to Shugo no Tate – Re:boot The “SHIELD-9” est annoncé pour le 26 novembre.