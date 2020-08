WRC 9 – Sur les routes du Japon

Lesquin, le 05 août 2020 – Après la Nouvelle-Zélande et le Kenya, NACON et le studio KT Racing sont heureux de présenter le Rally Japan, l’une des nouvelles étapes de la saison que les joueurs pourront retrouver dans WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship. WRC 9 est attendu pour le 3 septembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Epic Games Store pour PC, et sera également disponible sur PlayStation®5, Xbox One Series X et Nintendo Switch à une date ultérieure.

Absent de la compétition depuis 2011, le Rally Japan fait cette année son grand retour dans le WRC ! Entre montagnes et forêts, les joueurs de WRC 9 auront ainsi très bientôt le plaisir de découvrir les paysages des provinces d’Achi et de Gifu, qui accueilleront la grande finale du WRC en novembre prochain. Tout comme les véritables pilotes de rallye, ils devront maîtriser les spéciales très techniques du Japon aux virages éprouvants, et l’étroitesse de ces routes en asphalte, parfois très assombries par la densité de la végétation.

Plus d’informations seront révélées très prochainement !

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur Xbox One, PS4™ et PC via l’Epic Games Store. Les versions Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch seront disponibles à une date ultérieure.

Les éditions Standard et Deluxe Digitale de WRC 9, sont actuellement disponibles en pré-commande sur les stores Xbox Live, PlayStore et EPIC Games Store pour PC.

Avec WRC 9, les équipes passionnées du studio français KT Racing n’ont pas ménagé leurs efforts pour continuer à répondre aux attentes des fans les plus exigeants en quête de réalisme et de challenge. Avec un mode carrière enrichi et de nombreuses améliorations techniques, le jeu plongera les joueurs au cœur de la nouvelle saison du FIA World Rally Championship en incluant tous les contenus de l’année, et bien plus encore :