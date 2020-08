Jouez contre la montre et ajustez vos tirs dans le mode Trickshot de Street Power Football

Découvrez le trailer de gameplay du mode spécial “Trickshot” de Street Power Football

Paris, France, le 6 Août 2020 – SFL Interactive et Maximum Games sont heureux de dévoiler le trailer de gameplay inédit du mode « Trickshot » de leur prochain jeu de sport d’arcade, Street Power Football.

Le « Trickshot » est une discipline de rue qui requiert de la précision et de la stratégie. Dans ce mode de jeu contre la montre le joueur doit tirer sur différentes cibles placées – parfois même cachées – dans le terrain de jeu. Certaines cibles étant beaucoup plus difficiles à atteindre que d’autres, la stratégie constitue la clé de la réussite !

Alignez parfaitement votre tir avant que le chronomètre ne s’arrête, ajoutez votre nom au tableau des records et prenez votre place parmi les meilleurs joueurs du monde !

Street Power Football sortira le 25 Août en magasin et sur les plateformes en ligne, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Il est d’ores et déjà disponible en précommande.

Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique. A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, des terrains de jeux et des ambassadeurs venant du monde entier comme Séan Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, et bien plus encore !