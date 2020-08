Meruem débarque dans Jump Force, Killer dans One Piece Pirate Warriors 4

Antagoniste de l’arc Kimera hants de Hunter x Hunter, l’apologie d’un manga/anime qui en marquera plus d’un, Meruem arrivera en personnage DLC dans Jump Force qui sort à la fin du mois sur Nintendo Switch.

Meruem (メルエム, Meruem) qui signifie “La lumière qui illumine tout” est le Roi des Fourmis-Chimères et à ce titre, il est également considéré comme le plus puissant des Fourmis-Chimères ayant existé. Il est également le fils de la Reine des Fourmis-Chimères, qu’il blessera mortellement à sa naissance. Dès qu’il fût né Meruem tua deux de ses serviteurs, l’un parce qu’il voulu sauver la reine des Fourmis-Chimères (Kimera-Ants en anglais), l’autre ayant simplement voulu l’aider. Il fait donc preuve d’une cruauté et d’une puissance frappante dès sa naissance car il n’hésita pas a tuer et manger ensuite son serviteur mais aussi parce qu’il découvrit depuis son plus jeune âge des sentiments normaux pour les êtres humains mais incompréhensibles pour lui, né pour ne ressentir aucune émotion.

Déjà dévoilé par les leaks, Killer dans One Piece Pirate Warriors 4. Il fera parti du pack « Génération Terrible » avec X-Drake et Urouge. Le pack Whole Cake est aussi disponible en DLC (ou dans le Season Pass) de One Piece : Pirate Warriors 4 (One Piece Kaizoku Musou 4), qui comprendra neuf personnages. Le pack Whole Cake comprend Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker et Vinsmoke Judge est peut être acheté en solo pour 11,99€.

Description de Killer (source onepiece.fandom.com):