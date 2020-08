Une date pour Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Annoncé il y a peu, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira le 3 décembre au Japon 8 580 yens. Il y aura également une Premium Box pour 11 935 yens et une Special Collection Box pour 26 873 yens.

Le contenu des éditions spéciales est le suivant :

Boîte Premium

Costume de Ryza DLC “Dawn Sonnet”

Le carnet de Tao (livre visuel)

Affiche en tissu B2 avec illustration spéciale

Clear file (x2)

Charme de mini-personnage en acrylique

Boîte de collecte spéciale

Tout le contenu de la Premium Box

Kit de diorama acyclique “Crystelier” – Kit d’exploration des ruines de Ryza

Tapisserie A1 avec illustration spéciale

Set d’exploration n°1 : Lumière LED “Rainbow Jewel

Set d’exploration n°2 : Le dossier d’enquête sur le mystérieux joyau de Ryza

Set d’exploration n°3 : Carnet de style Grimoire

Set d’exploration n°4 : Stylo à bille à motif Clint

Set d’exploration n°5 : La pochette d’aventure de Ryza

La date de sortie chez nous a de fortes chances d’être similaire, mais sans collector physique.

Avec Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza revient dans une toute nouvelle aventure, trois ans après les péripéties de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Cette suite dynamique suit le voyage de Ryza jusqu’à la capitale royale de Ashra-am Baird. Cette dernière ne cesse d’explorer d’anciennes ruines tout en cherchant la vérité qui se cache derrière les mystères des légendes perdues. En chemin, elle aura l’occasion d’apprendre un certain nombre de nouvelles compétences qui l’aideront à naviguer à travers les dangers qui l’entourent, elle apprendra également à nager. Cette nouvelle technique lui permettra non seulement de découvrir des matériaux aquatiques mais aussi d’entrer dans des donjons sous-marins.

Durant son périple, Ryza sera à nouveau rejointe par son groupe d’amis espiègles. Le premier de ses anciens compagnons confirmé pour Ryza 2 est Klaudia. Etant la seule fille d’une famille de marchand, Klaudia travaille à la capitale royale, mais pense constamment à l’aventure qu’elle a vécu avec Ryza il y a trois ans de cela. Klaudia a toujours l’envie de vivre une vie plus excitante et voit une nouvelle fois son destin croiser celui de Ryza tandis qu’elles se rencontrent dans la capitale royale. Notre héroïne fait également la rencontre d’une mystérieuse créature connue sous le nom de Fi. Si cette dernière ne parle pas, elle est cependant très expressive et pleine d’émotions. Fi se lie rapidement d’amitié avec Ryza et l’aide à découvrir la vérité qui se cache derrière les légendes perdues.