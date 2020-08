Annulé sur Xbox One et Ps4, Temtem reconfirmé sur Nintendo Switch + Trailer

Financé par Kickstarter avec plus de 234.000€ récoltés, Temtem du studio espagnol Cream, a été annulé sur Xbox One et Ps4. Au lieu de cela, il passe directement aux plateformes de nouvelle génération.

Temtem abandonne son support pour la PS4 et la Xbox One, donc il ne sortira pas sur ces plateformes.

Les Backers qui avaient l’intention de jouer au jeu sur la PS4 ou la Xbox One ont la possibilité d’être remboursés ou de choisir une autre plateforme (Nintendo Switch / PC).

Heureusement, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la sortie sur Nintendo Switch. Selon le compte Twitter officiel de Temtem, la sortie de Switch est toujours prévue pour 2021 :

2021 is all we can say 🙂 — Temtem (@PlayTemtem) August 7, 2020

Parallèlement à cette annonce, le développeur a dévoilé une nouvelle bande-annonce lors de la diffusion State of Play de Sony pour la PlayStation 5 :

Très inspiré de Pokémon, ce jeu de capture de créatures vous emmènera sur les six îles flottantes d’Omninesia pour se fritter avec d’autres dresseurs et aussi entraver les projets maléfiques du clan Belsoto. Le jeu propose aussi des combats 2v2 et une personnalisation poussée de voter petite maison. Surtout, le jeu est massivement multijoueur et les dresseurs se baladent donc autour de vous et vous propose des combats à tout moment.

