Calendrier des sorties Nintendo Switch – Août 2020

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

En plus des derniers résultats financiers de Nintendo, la société a inclus le traditionnel calendrier des prochaines sorties sur Nintendo Switch. Le document met en avant les projets à venir, qu’il s’agisse de sa première production ou de celle de studios tiers. On comprend mieux pourquoi Pikmin 3 Deluxe a été annoncé la veille, histoire de remplir un peu. Il n’y aura aucune surprise dans ce tableau, n’étant pas prévu pour faire des annonces.

Selon le calendrier actuel de sortie des first party, Pikmin 3 Deluxe est le seul titre ayant une date définitive (30 octobre 2020). Les deux jeux du Famicom Tantei Club (Kieta Koukeisha et Ushiro ni Tatsu Shoujo) sont toujours répertoriés comme sortant en 2020 au Japon (aucun des deux titres n’est répertorié dans le calendrier de sortie pour l’occident). La sortie de Crown Tundra pour Pokémon Sword Expansion Pass et Pokémon Shield Expansion Pass est toujours prévue pour l’automne.

Les jeux first party qui sont toujours répertoriés comme “TBA” incluent Bayonetta 3 (qui est développé par PlatinumGames), Metroid Prime 4 (qui est développé par Retro Studios), New Pokémon Snap, et la suite sans nom tant attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Bravely Default II sera également publié par Nintendo en Occident (Square-Enix publie le jeu au Japon), où il est répertorié sous la date “2020”.

Nintendo déclare qu’il “s’efforcera de maintenir la plateforme active avec de nouveaux titres et en renforçant les ventes des titres populaires déjà sortis”, bien qu’aucun nouveau titre n’ait été officialisé. Aucun nouveau titre n’a été annoncé sur les smartphones non plus, Nintendo déclarant qu’à la place, ils “se concentreront sur des opérations qui encouragent davantage de consommateurs à continuer à prendre plaisir à jouer aux applications qui ont été précédemment publiées”.