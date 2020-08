Découvrez les versions physiques définitives de Street Power Football, dans la street le 25 août !

Saint-Ouen, France – 7 août 2020 : Maximum Games, Gamajun Games et Just For Games sont heureux de vous présenter aujourd’hui les packs définitifs de Street Power Football.

(Re)Découvrez-en davantage avec une vidéo diffusée hier par le développeur sur l’une des pratiques les plus courantes du street football : le Trickshot :

Pour rappel, Street Power Football sera disponible en version physique en France sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 août 2020.

Just For Games sera en charge de la distribution physique en France de Street Power Football.

Street Power Football allie style créatif et action bien trempée, pour une expérience de jeu de football et d’arcade unique. A travers ses six modes de jeu distincts, le jeu propose une multitude d’options de personnalisation de son équipe, de la musique survoltée, des terrains de jeux et des ambassadeurs venant du monde entier comme Séan Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, et bien plus encore !

Caractéristiques du jeu Street Power Football :

✔ Devenez le Street King : créez votre personnage et devenez le protégé de Sean Garnier, la légende du football freestyle, devancez la concurrence et dominez les rues avec vos propres figures.

✔ Réunissez votre équipe : retrouvez vos amis et déchaînez votre style en jouant jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne.

✔ Modes de jeu : découvrez et maîtrisez les six modes de jeu uniques : Dance-like Freestyle, 3v3 Street Power, Trick Shot, Panna, Élimination et le mode histoire « Become King ».

✔ Tricks et super pouvoirs : jouez avec style et stupéfiez vos adversaires avec des astuces et d’incroyables figures comme le backflip de Boyka, le trick de Liv ou les mouvements spéciaux de Melody. Débloquez des super pouvoirs et balayez la concurrence.

✔ Le style : personnalisez votre équipe avec des vêtements urbains, des émoticônes personnalisées, des tatouages et bien plus encore !

✔ La culture street : jouez avec les meilleurs joueurs de football freestyle au monde, dont Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel « Freestyle »; Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle et de nombreux autres !

✔ Montez le son : retrouvez les titres populaires des Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap! et Daniel Got Hits, tout en parcourant les lieux emblématiques du freestyle football du monde entier, y compris Red Bull Street Style, la salle officielle du Championnat du monde.