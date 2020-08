Angoliath-VMAX, Papilusion-VMAX et d’autres sont dans Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées du JCC Pokémon

Découvrez ici quelques-unes des nouvelles cartes, dont des Pokémon-V et des Pokémon-VMAX, qui garniront la nouvelle extension.

La nouvelle extension Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées continue d’enrichir le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon avec des Pokémon découverts dans la région de Galar, et avec pléthore de Pokémon formidables. Et ce n’est pas tout : plein de nouveaux Pokémon-V et Pokémon-VMAX armés de beaucoup de PV et d’attaques dévastatrices se préparent à les rejoindre. Découvrez plus en détail certaines des superbes cartes que vous trouverez dans l’extension Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées, disponible le 14 août 2020.

Angoliath-VMAX

Un Angoliath Gigamax est une force qu’il ne faut surtout pas ignorer ! Non seulement Angoliath-VMAX arbore 330 PV, mais son attaque Perceuse G-Max peut décimer l’équipe de votre adversaire si vous l’utilisez correctement. Cette attaque inflige 170 dégâts de base et coûte 3 Énergies Obscurité. Pour chaque Énergie Obscurité supplémentaire attachée, elle inflige 50 dégâts de plus. Vous ne pouvez pas ajouter plus de 100 dégâts de cette façon, mais quand vous assénez 270 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire, “Dame Victoire” commence à vous sourire.

Trioxhydre

Trioxhydre n’est ni un Pokémon-V ni un Pokémon-VMAX, mais son attaque Crocs Nuit Noire, qui inflige 130 dégâts, n’est pas à négliger. Cependant, c’est de son talent Rafale Obscure dont votre adversaire devra se méfier le plus. Ce que le talent Déluge de Tortank a fait pour l’Énergie Eau, Rafale Obscure le fait pour l’Énergie Obscurité. Ce talent très utile vous permet d’attacher une Énergie Obscurité de votre main à l’un de vos Pokémon aussi souvent que vous le voulez pendant votre tour. Si vous vous retrouvez avec beaucoup d’Énergie Obscurité en main, vous pourrez rapidement préparer un Pokémon plus puissant au combat. Tel que, par exemple, voyons… Angoliath-VMAX ?

Papilusion-VMAX

Papilusion-VMAX n’est peut-être pas capable d’infliger autant de dégâts immédiats qu’Angoliath-VMAX, mais grâce aux États Spéciaux qu’il impose à votre adversaire, il gagnera certainement son respect ! L’attaque Toxibrise G-Max de ce Pokémon Gigamax inflige 150 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire et le laisse Confus et Empoisonné. Ceci va mettre des bâtons dans les roues de votre adversaire en le forçant à prendre immédiatement des mesures pour protéger son Pokémon Actif.

Nostenfer-V

Et s’il vous faut encore plus de puissance d’empoisonnement, il y a Nostenfer-V. L’attaque Croc-Poison de ce Pokémon inflige 70 dégâts et laisse le Pokémon Actif de votre adversaire Empoisonné. Votre adversaire n’a pas fini de souffrir ! Mais avant de jouer Nostenfer-V, attendez que votre main soit quasi vide, car quand vous jouez Nostenfer-V sur votre Banc, son talent Atout Obscur vous permet de piocher des cartes jusqu’à en avoir 6 en main. Shaymin-EX avait un talent similaire, et il a apporté le succès à bien des decks. Ne sous-estimez pas le potentiel de Nostenfer-V.

Polthégeist

Cette charmante carte vous permet d’organiser un petit salon de thé Pokémon entre amis capable d’infliger des dégâts carrément impolis aux Pokémon de votre adversaire. Mais comme pour toute réunion réussie, il faut savoir choisir vos invités. Rappelant l’archétype de deck Marche Nocturne (lien en anglais) d’il y a plusieurs années, l’attaque Folle Aventure de Polthégeist inflige 20 dégâts pour chaque Pokémon dans votre pile de défausse ayant l’attaque Folle Aventure. Il est donc recommandé d’avoir le plus possible de Pokémon connaissant cette attaque dans votre deck. Folle Aventure s’associe gentiment avec le talent Heure du Thé de Polthégeist, qui vous permet de piocher 2 cartes quand vous défaussez un Pokémon doté de l’attaque Folle Aventure. Placez suffisamment de ces Pokémon aventuriers dans la pile de défausse, et la puissance de l’attaque Folle Aventure de Polthégeist sera surmultipliée.

Ce ne sont que quelques exemples des superbes cartes de l’extension Épée et Bouclier – Ténèbres Embrasées du JCC Pokémon. Dès le 14 août 2020, date de sa sortie officielle, vous pourrez en découvrir bien d’autres.