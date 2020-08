La liste des nouvelles promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base $19.99)

Aggelos – $6.74 (prix de base $14.99)

American Fugitive – $7.99 (prix de base $19.99)

Asterix & Obelix XXL 2 – $8.99 (prix de base $29.99)

Away: Journey to the Unexpected – $5.09 (prix de base $16.99)

Axiom Verge – $11.99 (prix de base $19.99)

Battle Princess Madelyn – $4.99 (prix de base $19.99)

Battle Princess Madelyn Royal Edition – $7.49 (prix de base $14.99)

BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base $49.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.80 (prix de base $19.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base $14.99)

Boreal Blade – $3.99 (prix de base $19.99)

Brawlout – $7.99 (prix de base $19.99)

Cat Quest – $2.59 (prix de base $12.99)

Cat Quest II – $10.49 (prix de base $14.99)

Caveblazers – $3.74 (prix de base $14.99)

Cel Damage HD – $2.99 (prix de base $9.99)

Cosmic Star Heroine – $1.99 (prix de base $14.99)

Cursed Castilla – $7.69 (prix de base $13.99)

Ding Dong XL – $0.09 (prix de base $0.99)

Doom (1993) – $2.49 (prix de base $4.99)

Doom – $29.99 (prix de base $59.99)

Doom 3 – $4.99 (prix de base $9.99)

Doom 64 – $2.49 (prix de base $4.99)

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base $4.99)

Double Switch: 25th Anniversary Edition – $1.99 (prix de base $14.99)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base $39.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base $29.90)

Fallen Legion: Rise to Glory – $14.99 (prix de base $39.99)

Figment – $4.99 (prix de base $19.99)

For The King – $12.49 (prix de base $24.99)

Galak-Z: The Void: Deluxe Edition – $3.74 (prix de base $14.99)

Gear.Club Unlimited – $4.99 (prix de base $14.90)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base $14.99)

Hand of Fate 2 – $9.89 (prix de base $29.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $29.59 (prix de base $39.39)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base $14.99)

Iconoclasts – $9.99 (prix de base $19.99)

Inversus Deluxe – $1.49 (prix de base $14.99)

Kemono Friends Picross – $6.99 (prix de base $9.99)

Kemono Heroes – $9.99 (prix de base $14.99)

Killer Queen Black – $13.99 (prix de base $19.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base $19.99)

KORG Gadget – $33.60 (prix de base $48.00)

La-Mulana – $9.99 (prix de base $14.99)

La-Mulana 2 – $18.74 (prix de base $24.99)

Langrisser I & II – $34.99 (prix de base $49.99)

Miles & Kilo – $1.59 (prix de base $7.99)

Mortal Kombat 11 – $19.99 (prix de base $49.99)

Moto Rush GT – $0.99 (prix de base $14.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $14.99 (prix de base $29.99)

Nekopara Vol. 1 – $8.99 (prix de base $14.99)

Nekopara Vol. 2 – $8.99 (prix de base $14.99)

Nekopara Vol. 3 – $8.99 (prix de base $14.99)

Neo Atlas 1469 – $24.99 (prix de base $49.99)

Nights of Azure 2 – $29.99 (prix de base $59.99)

Night Trap: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base $14.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base $19.99)

Panzer Dragoon: Remake – $16.74 (prix de base $24.99)

Paper Wars: Cannon Fodder Devastated – $0.99 (prix de base $9.99)

Pato Box – $4.49 (prix de base $14.99)

Perception – $4.99 (prix de base $19.99)

Picross Lord of the Nazarick – $6.99 (prix de base $9.99)

Picross S – $6.39 (prix de base $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base $9.99)

PictoQuest – $5.99 (prix de base $9.99)

Pokken Tournament DX – $41.99 (prix de base $59.99)

Psikyo Shooting Stars Alpha – $29.99 (prix de base $39.99)

Psikyo Shooting Stars Bravo – $29.99 (prix de base $39.99)

Puzzle & Dragons Gold – $9.99 (prix de base $14.99)

RIVE: Ultimate Edition – $1.49 (prix de base $14.99)

Rogue Aces – $3.24 (prix de base $12.99)

Saturday Morning RPG – $1.99 (prix de base $9.99)

Serial Cleaner – $1.49 (prix de base $14.99)

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fire Edition – $4.99 (prix de base $19.99)

Slime-san – $4.79 (prix de base $11.99)

Smoke and Sacrifice – $5.99 (prix de base $19.99)

Snake Pass – $5.99 (prix de base $19.99)

Splasher – $4.49 (prix de base $14.99)

Superhot – $17.49 (prix de base $24.99)

Super Hydorah – $10.99 (prix de base $19.99)

Swords & Soldiers – $0.74 (prix de base $7.49)

Tangledeep – $9.99 (prix de base $19.99)

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base $59.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $4.49 (prix de base $14.99)

The Gardens Between – $8.99 (prix de base $19.99)

The Lost Child – $14.99 (prix de base $49.99)

The Next Penelope – $2.59 (prix de base $12.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base $14.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition – $2.99 (prix de base $29.99)

Toki Tori – $0.49 (prix de base $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.49 (prix de base $14.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base $14.99)

Urban Trial Playground – $4.49 (prix de base $14.99)

Vambrace: Cold Steel – $12.49 (prix de base $24.99)

Vasara Collection – $0.99 (prix de base $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base $19.99)

When Ski Lifts Go Wrong – $1.49 (prix de base $14.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $19.99 (prix de base $39.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base $59.99)

Wonder Boy Returns Remix – $8.99 (prix de base $14.99)

Yono and the Celestial Elephants – $7.99 (prix de base $19.99)

Ys VIII – $29.99 (prix de base $59.99)