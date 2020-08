10 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Kawano a annoncé aujourd’hui que le jeu d’aventure Noel The Mortal Fate atterrira sur Nintendo Switch plus tard en 2020.

En dehors de la confirmation des plans de lancement pour cette année, il a été annoncé que Noel The Mortal Fate comprendra un épisode exclusif de la “Saison 3.5” sur consoles. Dans le contenu supplémentaire, Caron et Noel font une pause de sept jours dans LaPlace, et les joueurs peuvent profiter de la vie quotidienne en ville. Il apparaissait auparavant dans le jeu sous forme de segments fragmentés.

Minoria est à un mois du lancement sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le jeu Metroidvania et le successeur spirituel de la série Momodora, arrive le 10 septembre.

Les studios Top Hat se préparent pour leur prochain roman visuel sur Nintendo Switch. Big Dipper sera disponible le 13 août pour 4,99 € (uniquement en anglais).

En partenariat avec le développeur Cimu Games, Circle Entertainment a annoncé aujourd’hui la sortie de Runestone Keeper sur l’eShop de la Nintendo Switch. La sortie de Runestone Keeper est prévue pour le 20 août via l’eShop. Runestone Keeper coûtera 9,99 $ / 9,99 €. Pendant la semaine de lancement, il y aura une réduction de 10 %.

Bien que Food Girls n’ait pas encore été officiellement annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch, nous savons sans aucun doute qu’il arrive, grâce à une évaluation pour une version Switch par le conseil d’évaluation taïwanais.

Of Tanks and Demons III sortira sur la Nintendo Switch le 14 août pour un prix de 4.99€.

Pool Pro GOLD sortira lui le 13 août et en précommande à un prix de 7.99€ au lieu de 9.99€.

Glaive Games et OverGamez ont annoncé que leur jeu de plates-formes, Collapsed, viendra sur Nintendo Switch plus tard ce mois-ci, le 29 aout.

Collapsed est un jeu de plates-formes d’action rogue-like post-apocalyptique. Chassez votre proie à travers de vastes niveaux générés procéduralement, remplis d’ennemis coriaces, de butin de valeur et de points d’expérience. Combattez seul ou avec un ami – dans tous les cas, ce ne sera pas facile ! Dans Collapsed, vous incarnez l’un des 4 Chasseurs uniques qui doivent traquer leur proie. Ils ont chacun leurs propres capacités, compétences et style de combat. Vous devrez voyager à travers des niveaux dangereux générés procéduralement, combattre des dizaines de types d’ennemis différents et affronter des boss difficiles. Ce monde post-apocalyptique est rempli d’objets utiles, que vous combinerez pour acquérir de nouvelles capacités, et avec les points d’expérience, vous remplirez un vaste arbre de compétences. Et vous ne perdrez pas toutes vos richesses quand vous mourrez ! Vous mourrez beaucoup et recommencerez à zéro à chaque fois – mais tout votre butin et vos objets sont sauvegardés pour votre prochaine tentative.

Des cartes postales écrites à l’encre invisible révèlent une histoire secrète… Voyagez dans le passé avec le premier jeu de Stave Studios, OVER THE ALPS. Restez sous couverture, échappez à la police et courez à travers la Suisse de 1939 dans ce thriller d’espionnage hitchcockien se déroulant lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Good morning, friends. We have an announcement! 📣

Over The Alps is coming to #NintendoSwitch! 👆 Touch controls supported.

📺 Play docked or handheld.

⏬ ALL updates and new stories included FREE.https://t.co/JvybDtN0ND pic.twitter.com/Ayjtt467J2 — Over the Alps (@OverTheAlpsGame) August 10, 2020

Après un précédent retard, l’éditeur Merge Games et le développeur Dark Screen Games ont fixé une nouvelle date de sortie pour le brawler indépendant Bounty Battle. Le lancement du titre “beat ’em up” est maintenant prévu pour le 10 septembre. Il était attendu pour la dernière fois en juillet.