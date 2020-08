Minecraft Dungeons en version physique sur Nintendo Switch + le prochain gros DLC se dévoile

Minecraft Dungeons sera en forme le mois prochain. Le 8 septembre, le jeu recevra le nouveau DLC Creeping Winter, une mise à jour gratuite, et une sortie au format physique.

Le DLC Creeping Winter apporte une tempête hivernale qui menace de consommer tout ce qu’il touche. La seule chance d’arrêter le gel mordant est de prendre de nouvelles missions et de combattre de nouveaux ennemis acharnés ! Comme aucune bonne action ne reste sans récompense, disons que ce sont les découvreurs qui gardent toutes les nouvelles armures, armes et artefacts que vous rencontrerez en cours de route. Attention aux nouvelles créatures et à la glace glissante qui vous attendent pour vous sauver la mise !

Le 8 septembre, nous lancerons également une mise à jour gratuite du jeu qui comprendra de nouvelles fonctionnalités : de nouveaux marchands et des essais quotidiens. Sauvez les marchands capturés que vous rencontrerez au cours du jeu et ils vous seront si reconnaissants qu’ils s’installeront dans votre camp ! Le Forgeron améliorera les objets pour vous, et le Gift Wrapper vous permettra d’échanger des objets avec d’autres joueurs en multijoueur. Les marchands peuvent également être mis à niveau pour obtenir du stock supplémentaire. Les épreuves quotidiennes vous offriront de nouveaux défis amusants chaque jour ! Les épreuves quotidiennes apportent des modifications radicales aux mécanismes du jeu et vous permettent de relever des défis difficiles, expérimentaux ou amusants.

La troisième de nos grandes annonces du 8 septembre est que Minecraft Dungeons est disponible en format physique ! Vous pouvez enfin tenir les versions Nintendo, Sony, et Xbox du jeu dans votre main. La version physique au détail du jeu est l’édition Hero du jeu, qui comprend le DLC Jungle Awakens, le DLC Creeping Winter, le jeu de base, et des cosmétiques uniques (comme une cape).

La Hero Edition contient de nombreux bonus supplémentaires tels que :

Une cape de héros

Deux skins de héros

Un familier poulet

Deux DLCs: Jungle Awakens et Creeping Winter!

Combattez dans ce nouveau jeu d’action inspiré des plus grands classiques du dungeon crawler et basé sur l’univers de Minecraft ! Jouez seul ou jusqu’à 4 joueurs en co-op, et affrontez les monstres si vous en avez le courage. Explorez de nombreux niveaux rempli de trésors et de monstres tous plus variés les uns que les autres, et menez à bien votre quête épique pour venir à bout du terrible Arch-illageois !

Découvrez une tonne d’armes puissantes et d’objets qui vous aideront à vaincre les vagues sans fin de terribles monstres. Combattez (ou fuyez) à travers les canyons, les marais.. et bien évidemment… les mines de Redstone !

Tous les aventuriers assez courageux ou assez fou pour explorer ce monde merveilleux de blocs devront se préparer… Alors vite, trouve ton équipement et pars à l’aventure !

• FAIS ÉQUIPE – Fraie-toi un chemin seul ou allie-toi avec des amis ! Jusqu’à quatre joueurs peuvent participer ensemble, en ligne ou en couch co-op.

• COMBATS – Prends part à des combats rapprochés avec des attaques de mêlée, ou bien reste en retrait en te protégeant d’une épaisse armure ! Personnalise ton personnage et déverrouille des éléments et enchantements d’armes uniques pour des attaques spéciales dévastatrices.

• SURVIS – Explore des niveaux pleins d’action et truffés de trésors dans une quête épique pour sauver les villageois et détruire le terrible Arch-Illager !

Caractéristiques de Minecraft Dungeons : Hero Edition :

Dungeon-Creeper : Un jeu d’aventure inspiré des meilleurs dungeon-crawler, se déroulant dans l’univers de Minecraft !

Multijoueurs : Jouez jusqu’à 4 joueurs en ligne ou hors-ligne en coopération durant toute l’aventure !

Power Up! Débloquez une douzaine d’objets et d’armes aux enchantements uniques et réaliser des attaques spéciales dévastatrices.

Plein d’options – Personnalisez votre héros et combattez de votre façon préférée : foncer dans le tas ou rester à couvert… Encaissez les coups grace à votre armure ou lancez vos créatures et vos sorts depuis un endroit bien plus sûr…

Toujours plus de magie ! Tous les niveaux sont remplis de secrets et de trésors, à vous de les trouver pour venir à bout du terrible Arch-illageois !