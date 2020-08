Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 30 juillet au 5 aout 2020).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./03. – Moto Rush GT (Baltoro Games) [26.3.2020] (actuellement en promotion à -93%)

02./04. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

03./01. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

04./05. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) [09.7.2020]

05./00. – Gear.Club Unlimited (3 g o o) [14.12.2017] (actuellement en promotion à -93%)

06./02. – Paper Mario: The Origami King (Nintendo) [17.7.2020]

07./08. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

08./00. – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix) [27.9.2019] (actuellement en promotion à -43%)

09./10. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

10./12. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

11./15. – Monster Hunter Generations Ultimate (Capcom) [25.8.2017] (était en promotion à -26%)

12./14. – Elemental Knights R (Winlight) [27.9.2018] (était en promotion à -96%)

13./16. – Shinsekai: Into the Depths (Capcom) [26.3.2020] (était en promotion à -25%)

14./13. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017] (actuellement en promotion à -30%)

15./18. – Fitness Boxing (Imagineer) [20.12.2018] (actuellement en promotion à -20%)

16./00. – Resident Evil 6 (Capcom) [31.10.2019] (était en promotion)

17./00. – Oumori Charisou DX (spicysoft) [08.2.2018) (actuellement en promotion à -83%)

18./17. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

19./00. – ACA NeoGeo Metal Slug X (Hamster) [05.10.2017] (était en promotion)

20./00. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Atlus) [26.10.2017] (était en promotion pour 2 294 Yens, au lieu de 3 278 Yen)

02./02. – Monster Hunter XX (Capcom) [18.3.2017] (était en promotion pour 990 Yens, au lieu de 4 063 Yen)

03./03. – Shin Megami Tensei IV Apocalypse (Atlus) [10.2.2016] (était en promotion pour 2 294 Yens, au lieu de 3 278 Yen)

04./00. – Bike Rider DX (spicysoft) [26.12.2012] (actuellement en promotion à -on sale pour 100 Yens, au lieu de 400 Yen)

05./04. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

06./05. – Shin Megami Tensei IV (Atlus) [23.5.2013] (était en promotion pour 2 294 Yens, au lieu de 3 278 Yen)

07./08. – Monster Hunter Stories (Capcom) [08.10.2016] (était en promotion pour 990 Yens, au lieu de 4 063 Yen)

08./07. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

09./06. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

10./00. – MonHun Nikki Pokapoka Airuu Mura DX (Capcom) 10.9.2015] (était en promotion)