Bientôt une démo pour NBA 2K21 sur Nintendo Switch

Il y a quelques minutes, 2K et Visual Concepts ont annoncé une démo à venir pour NBA 2K21 sur la console hybride de Nintendo. Les fans pourront essayer le nouvel opus le 24 août prochain. La démo sera proposée sur la page officielle de la boutique en ligne (l’eShop). Le chef du developpement de NBA 2K21, Mike Wang, a également présenté un certain nombre de changements prévus pour l’itération de cette année:

Comment ça va, la communauté 2K ? Les choses ne sont pas faciles en ce moment. Nous savons qu’il n’est pas évident pour tout le monde de devoir rester enfermé chez soi en ne pouvant plus compter que sur le virtuel pour de nombreux aspects de la vie quotidienne. Nous espérons que ce court article vous permettra de vous réjouir de ce qui vous attend dans le monde virtuel, maintenant que vous allez bientôt rempiler pour une nouvelle année de basket avec NBA 2K21 ! L’année a été bien remplie pour nous, chez Visual Concepts. Nous avons travaillé dur pour pouvoir vous offrir une expérience incroyable sur les consoles de génération actuelle, tout comme sur la nouvelle génération. Nous sommes impatients de vous révéler toutes les extraordinaires avancées et la nouvelle technologie que nous avons pu apporter au basket 2K grâce à la puissance des systèmes nouvelle génération. Mais pour l’instant, jetons un coup d’œil à toutes les améliorations de gameplay qui vous attendront dans la version pour la génération actuelle de NBA 2K21 le 4 septembre sur PS4, Xbox One, Switch, Stadia et PC. Et en plus, vous aurez l’occasion de voir à quoi ressemble le jeu par vous-même quand nous lancerons la démo de NBA 2K21 le 24 août sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch !

Dame Time

J’ai eu la chance de pouvoir participer à une visioconférence sur Zoom avec l’athlète Damian Lillard, il y a quelques mois. Il joue énormément à 2K, et nous a donné son avis ainsi que plein d’idées pour 2K21. Mais sa demande la plus importante ? Pouvoir faire un MJ de grande taille dans Ma CARRIÈRE. Alors pour vous tous, fans de Penny Hardaway, vous pouvez remercier Dame, puisque grâce à lui, la taille maximale pour un MJ est désormais de 2,03 m. Dame nous a fait part de tout ce qu’il aimait ou n’aimait pas dans le gameplay, et nous avons ajouté cette liste à celle déjà établie par la communauté. Après avoir compilé tous ces commentaires, nous avons pu établir une liste des améliorations souhaitées par la communauté (par exemple, les passes longues vers la ligne de fond qui n’avaient de cesse de sortir). Nous avons ensuite trouvé des solutions basées sur les compétences qui devraient rendre le jeu plus amusant et plus équitable pour tout le monde.

Nous sommes fiers d’offrir l’expérience de simulation de basket la plus authentique sur le marché, et cela ne changera jamais. Cependant, il est difficile de trouver un juste milieu entre la simulation de la vie réelle et la création d’un jeu qui soit amusant et agréable pour la majorité des fans. C’est donc là qu’intervient le débat “écart de compétences ou accessibilité ?”. Nous souhaitions créer un jeu facile à prendre en main pour les néophytes, mais en même temps assez ardu pour permettre aux vétérans de montrer leur talent. Pour y parvenir, nous avons, entre autres, créé une série de réglages très poussée, et de catégoriser correctement les réglages des différents modes de jeu. Que vous jouiez contre l’IA en partie rapide pour la première fois, que vous vous amusiez avec vos amis en mode Street, ou bien que vous combattiez en modes Ante Up ou Pro-Am, NBA 2K21 offre un vaste éventail d’expériences de gameplay, et il y en a pour tout le monde !

Pour résumer, je n’ai pas vraiment de nom “super classe” pour désigner le travail qui nous a permis d’équilibrer le gameplay et de rendre l’expérience des matchs plus amusante, mais je suis persuadé que les fans de longue date de 2K remarqueront les améliorations que nous avons apportées et seront sensibles à tout le travail effectué par l’équipe.

Le système de commandes Pro

Le système de commandes Pro est un incontournable du basket 2K depuis plusieurs années maintenant, et n’a presque pas changé depuis sa première apparition. Dans NBA 2K21, nous avons décidé de donner un petit coup de neuf au jeu au niveau offensif. Dans les jeux précédents, vous pouviez maintenir le système de commandes Pro dans n’importe quelle direction pour effectuer un tir en suspension. Cela limitait l’utilisation du stick droit pour dribbler. Cette année, nous avons donc apporté quelques modifications significatives au fonctionnement du système de commandes Pro. En bref :

Maintenir le stick droit vers le bas = tir en suspension

Maintenir le stick droit vers la gauche ou la droite = dribbles de dégagement

Maintenir le stick droit vers le haut = sizeups personnalisés

Appuyer sur le stick droit = dribbles 1 contre 1 rapides

Appuyer sur le stick droit tout en maintenant la touche de sprint = dribbles de momentum rapides

Grâce à ces modifications, nous avons pu élargir l’arsenal de dribbles tout en vous donnant accès à plus de mouvements avec une configuration plus intuitive. Après une ou deux parties, ça deviendra naturel et vous réussirez vos dribbles croisés en un rien de temps ! En plus des modifications apportées aux commandes, les mouvements ont également été restructurés de manière à être plus réactifs et faciles à enchaîner. Les mouvements Street sont désormais accessibles en appuyant sur la gâchette gauche, ce qui vous évitera de les déclencher accidentellement lorsque vous éliminez des défenseurs. Nous avons aussi ajouté quelques sizeups spéciaux, tels que le dribble autour de la jambe de Harden, une nouvelle version de la danse de Kobe et la fameuse feinte de crossover de Durant. Une autre légende de la NBA, Nate Robinson, est venue participer à la capture de mouvements cette année. Il nous a offert quelques mouvements uniques que vous découvrirez cet automne. Vous pouvez également effectuer des dribbles sizeups en maintenant le système de commandes Pro vers le haut et en utilisant le stick gauche pour bouger dans n’importe quelle direction. Au total, vous pouvez choisir entre 14 sizeups Street et 36 sizeups NBA uniques. En prenant en compte tous les packs de sizeups 1 contre 1, ainsi que tous les dribbles de dégagement personnalisables, vous pouvez effectuer toutes sortes de combos dans NBA 2K21.

Tirs

La mise à jour du système de commandes Pro n’a pas amélioré que les dribbles. Les tirs en suspension ainsi que les finitions dans la raquette ont également été améliorés. Nous souhaitions vraiment que le fait de marquer un panier soit considéré comme une compétence, que ce soit lors de tirs extérieurs ou au panier. Nous avons donc étudié et créé un certain nombre de techniques de tir variées pour le jeu de cette année. Nous nous sommes mis d’accord sur un concept que nous avions déjà testé dans NBA 2K17 : la visée pour les tirs manuels. La visée ne fonctionnait pas très bien dans NBA 2K17. Elle n’était pas très visible, n’offrait pas beaucoup de compétences et aucun retour à l’utilisateur. Nous avons appris de nos erreurs et nous avons créé une meilleure alternative. Dans NBA 2K21, lorsque vous tirez à l’aide du système de commandes Pro, la jauge de tir qui était jusque-là une barre de temps devient un système de visée. Cela signifie qu’au lieu de devoir arrêter la jauge de tir lorsque vous atteignez le moment parfait pour tirer, vous aurez simplement à ajuster le système de commandes Pro en temps réel afin d’atteindre le point de visée idéal. La fenêtre de tir change de taille de manière dynamique, selon les capacités du joueur, la portée de tir et la contestation du tir. Elle peut également basculer vers la droite ou vers la gauche selon le degré de difficulté du tir. Si vous visez trop vers la droite ou trop vers la gauche, votre tir partira dans cette direction. Et avec ces nouveaux réglages, le moindre degré peut faire la différence entre un panier marqué et un air ball au niveau Hall of Fame, même s’ils sont moins sensibles à des niveaux de difficulté inférieurs. Vous ne serez pas pénalisé si vous utilisez la totalité de l’amplitude du mouvement de tir avant de trouver le moment parfait. En d’autres termes, vous n’avez pas à chronométrer le moment où vous tirez avec le système de commandes Pro. Mais si vous voulez augmenter le niveau de difficulté et connaître le moment exact où vous devez effectuer votre tir, vous pouvez bloquer votre temps et viser en centrant le système de commandes Pro ou bien en appuyant sur l’une des gâchettes lorsque vous atteignez le moment idéal. Un bref flash sur la jauge de tir indique le blocage du temps. Si vous parvenez à chronométrer et à viser correctement, vous aurez de bonnes chances de marquer.

Le concept de visée s’applique également aux doubles-pas de finition afin de reproduire cette impression de “toucher” sous le panier. Lorsque vous attaquez le panier, vous pouvez toujours maintenir le système de commandes Pro dans n’importe quelle direction pour entamer un double-pas, mais cette année, vous devrez changer de direction rapidement grâce au stick afin de placer l’icône de visée au centre de la cible. La visée en double-pas peut permettre d’éviter les contestations des tirs et améliore vos finitions au contact. Personnellement, j’ai eu beaucoup de mal à revenir à la touche de tir après m’être habitué au système de commandes Pro. Et, puisque tirer à l’aide du système de commandes Pro est légèrement plus complexe que maintenir et relâcher une touche, la récompense est à la hauteur du risque. Si vous parvenez à maîtriser le système de commandes Pro, il vous sera plus facile de marquer des paniers avec la jauge dans le vert et de réussir des tirs difficiles. Je suis persuadé que la plupart des joueurs compétitifs de 2K opteront pour cette méthode de tir. Et, je sais que certains d’entre vous poseront la question : oui, il est possible de désactiver la fonctionnalité de visée lors des tirs si vous souhaitez vraiment revenir aux commandes de l’année dernière.

Du côté de l’animation des tirs, vous trouverez une multitude de nouveaux types de tirs, dont l’unique fadeaway sur un pied de Harden. Petite remarque pour les joueurs du mode Street : nous avons ajouté plus de 40 nouveaux atterrissages de tirs en suspension pour en imposer lorsque vous effectuez des tirs à 3 points.

Du côté de la défense, attendez-vous à retrouver bien plus de grands joueurs dans la raquette. La visée pour les contres a été améliorée. Il sera désormais plus facile de renvoyer des tirs faibles. Nous avons amélioré le marquage dans la raquette, ce qui permet de ralentir les mouvements surpuissants, tels que le double-pas hop step de l’an dernier.

Styles de mouvements

L’année dernière, nous avons introduit des styles de dribble emblématiques, dont le célèbre dandinement de Magic Johnson, le léchage de doigts de Steve Nash et plus encore. Cette mise à jour est désormais également disponible du côté de la défense avec des mouvements défensifs emblématiques. Voici une liste des joueurs auxquels vous pouvez emprunter des mouvements pour votre joueur : Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kawhi Leonard, Pat Beverley, Andre Iguodala et Draymond Green. En outre, les mouvements seront désormais bien plus précis, que ce soit avec la balle ou sans, ce qui améliore la sensation de réactivité et de cohérence lors de l’utilisation des sticks.

Insignes

Il semblerait que vous ayez tous beaucoup apprécié la manière dont nous avons retravaillé le système d’insignes l’an dernier, notamment la possibilité de changer d’insigne au fur et à mesure que vous vous améliorez. Ce système est de retour dans NBA 2K21. Pour NBA 2K20, nous avions collecté des données de télémesure. Cela nous a permis d’obtenir un rapport détaillé des insignes utilisés selon le type d’équipe et de savoir lesquels étaient les moins utilisés. Cela nous a beaucoup aidés à retravailler et modifier les insignes pour NBA 2K21. Vous découvrirez également qu’un plus grand nombre d’insignes présenteront des avantages et sauront mériter leur place dans votre inventaire, ce qui vous offrira plusieurs façons de vous imposer lors de vos matchs. Et voici une bonne nouvelle pour la communauté : nous avons supprimé l’insigne Rapide de la gâchette et réintroduit la vitesse de lancer dans le créateur de tirs en suspension. Vous n’aurez donc pas à utiliser vos précieux points d’insigne à cet effet.

Conclusion

Comme toujours, je tiens à remercier tous les ingénieurs et tous les producteurs de gameplay, ainsi que la talentueuse équipe de VC South qui ont travaillé (et travaillent encore) sans relâche pour créer le meilleur jeu de basket au monde. La version sur génération actuelle de NBA 2K21 est un réel pas en avant pour le basket virtuel, mais ouvrez l’œil dans les mois à venir pour découvrir tout ce que nous vous réservons sur les plateformes nouvelle génération. L’avenir est très prometteur pour les fans de 2K, ne manquez pas ce que nous vous préparons ! Mais en attendant, merci pour vos retours et votre soutien sans faille année après année. NBA 2K a toujours été le fruit d’une collaboration entre des fans passionnés et des développeurs dévoués. Nous n’y arriverions pas sans vous ! Faites attention à vous et à votre santé, et à bientôt dans les rues virtuelles !