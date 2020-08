Dog Duty s’apprête à faire un carnage sur Nintendo Switch à partir du 17 septembre 2020

Préparez-vous à exterminer une armée de pieuvres dans ce jeu inspiré des jeux de stratégie en temps réel des années 80 et 90

Rotterdam, Pays-Bas – 13 août 2020 – Les joueurs pourront bientôt affronter l’impressionnant commandant Octopus et son armée dans Dog Duty. Ce jeu de stratégie en temps réel, dans lequel vous affronterez une armée de pieuvres, sera disponible sur Nintendo Switch™, Playstation®4, Xbox One et Steam® le 17 septembre 2020. Contrôlez une escouade de trois personnages et faites un carnage, démolissez des installations et combattez les forces maléfiques du commandant Octopus dans un monde ouvert.

Un jeu qui plaira aux nostalgiques des années 80 et 90

Dog Duty s’inspire de jeux et séries télé classiques tels que Commandos et G.I. Joe. C’est avec nostalgie que le développeur Zanardi & Liza, en s’inspirant en grande partie de méchants cultes comme Mojo Jojo dans Les super nanas ou le Docteur Robotnik dans Sonic the Hedgehog, a imaginé cette armée de pieuvres maléfiques. Vous vous rappelez comment ces méchants s’imaginent être les plus grand êtres vivants ayant jamais existé ? C’est un trait de caractère que l’on retrouve chez les octo-boss que les joueurs affrontent dans Dog Duty. Les pieuvres sont des créatures puissantes tout à fait uniques qui apportent une bonne dose de chaos et d’humour à cette aventure, dans la lignée des grands méchants des séries classiques des années 80 et 90. Les graphismes rétro, la musique entraînante et le gameplay dynamique donnent à ce jeu de stratégie en temps réel une touche old school particulière qui plaira autant aux plus jeunes qu’aux plus âgés.