Faeria, le jeu qui allie stratégie au tour par tour et collection de cartes, est disponible sur Nintendo Switch

Élaborez des decks démentiels et façonnez le champ de bataille pour des combats épiques

Baltimore, MARYLAND – 13 août 2020 – Surfant sur le succès de la version PC qui accueille plus d’un million de joueurs, Versus Evil, éditeur indépendant, et Abrakam Entertainment, développeur indépendant, sont heureux d’annoncer que Faeria, leur jeu alliant stratégie au tour par tour et collection de cartes, était à présent disponible sur Xbox One et Nintendo Switch.

Faeria débarque sur consoles et prend en charge les fonctions de cross-play, qui permet désormais aux joueurs PC, Xbox One et Nintendo Switch de s’affronter sans relâche. Concevez des decks palpitants et façonnez le champ de bataille ; dressez des montagnes, faites pousser des forêts, creusez des lacs ou manipulez les sables du désert, au cours de combats épiques. Doté de graphismes époustouflants et d’un gameplay hautement stratégique, Faeria propose plus de 100 heures de jeu en solo, des missions coopératives et d’innombrables casse-tête qui inciteront les joueurs à repousser leurs limites en matière de stratégie et d’amélioration de deck. Lorsqu’ils voudront mettre leur deck à l’épreuve, ils pourront participer à des matchs classés en ligne à un contre un ou encore à Pandora, le mode d’entraînement de Faeria.

« Faeria est un jeu de cartes à collectionner remarquable et magnifiquement illustré, fort d’une communauté de joueurs fantastique. Nous sommes emballés à l’idée de connecter ses fans dévoués et les joueurs consoles grâce au cross-play, a déclaré Steve Escalante, responsable général de Versus Evil. Nos partenaires, que sont Microsoft et Nintendo, ont été d’une aide incroyable pour nous soutenir dans cette volonté de relier les joueurs. »

Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering et fan du jeu sur PC, a déclaré que « quiconque s’intéresse aux jeux de cartes numériques devrait essayer Faeria sans tarder. »

Les joueurs sur Nintendo Switch recevront les 5 packs de contenu téléchargeable ; Premium Edition DLC, All Avatars DLC, All Cardbacks DLC, All Orbs DLC et All Wells DLC. Cette offre ne sera disponible que durant les 30 jours suivant la sortie du jeu.