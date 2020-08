Le jeu de rythme à succès AVICII Invector arrive sur Nintendo Switch avec une démo gratuite !

Avec la participation du meilleur artiste EDM de tous les temps, le jeu AVICII Invector est disponible dès aujourd’hui !

Watford, Royaume-Uni, 13 août 2020 – L’éditeur de jeux vidéo Wired Productions et les développeurs de Hello There Games sont ravis d’annoncer que le nouveau jeu AVICII Invector est disponible aujourd’hui, sous la forme d’une démo gratuite sur Nintendo Switch. Créé en partenariat avec le célèbre et regretté producteur, musicien et parolier Tim « Avicii » Bergling, AVICII Invector sort avec la toute nouvelle Encore Edition complétée de 35 chansons le 8 septembre, le jour de son anniversaire.

Ce n’est que sur Nintendo Switch que les joueurs peuvent vraiment profiter de la musique de Tim de la façon dont il avait imaginé le projet, les joueurs pouvant vivre sa musique, quels que soient l’endroit où et la manière dont les joueurs préfèrent jouer. Avec un mode multijoueur en local jouable par jusqu’à quatre fans, les joueurs peuvent traverser les méandres des passages chantés, glisser sur les transitions et attaquer le rythme dans 35 des plus grands tubes d’AVICII. C’est vraiment la meilleure façon de profiter de la musique d’AVICII, et toutes les redevances liées aux musiques soutiennent la sensibilisation au problème du suicide par le biais de la Fondation Tim Bergling. Bien sûr, Tim ne voulait pas seulement créer un jeu qui célèbre sa musique, il voulait créer un incroyable jeu de rythme, inspiré par son amour pour le genre. Et avec un score de plus de 80 % sur Metacritic, l’engouement est réel !

La même année où la chanson phare « Wake Me Up » a dépassé le milliard d’écoutes sur Spotify, les joueurs peuvent télécharger le jeu et célébrer cet événement en cherchant AVICII dans le Nintendo eShop à partir de 9 h du matin, heure locale, ou peuvent précommander le jeu complet via le site de Nintendo. Les fans peuvent également célébrer la musique de Tim et partager leurs souvenirs via le tout nouveau Discord officiel > discord.gg/avicii.

« L’héritage de Wired réside dans les jeux vidéo musicaux et les licences. Lorsque nous avons été approchés pour aider à terminer le projet de Tim, le partenariat était idéal, puisque nous avions déjà utilisé ses chansons dans des jeux précédents. C’était également le moment où nous explorions les différentes façons de soutenir la santé mentale de nos joueurs et de notre industrie avec notre partenaire caritatif, Safe In Our World », a déclaré Leo Zullo, fondateur et directeur de Wired Productions. « Voir aujourd’hui la sortie définitive du jeu, dont toutes les redevances liées aux musiques soutiennent la Fondation Tim Bergling, est une manière idéale et appropriée de célébrer la musique et l’héritage de Tim. J’espère que les fans de l’artiste et du genre apprécieront le travail de l’équipe et contribueront à perpétuer son héritage. »

Voici la liste complète des musiques d’AVICII Invector :

Broken Arrows – M-22 Remix

Can’t Catch Me

Fade into Darkness

Fades Away

For a Better Day

Friend of Mine

Gonna Love Ya

Heaven

Hey Brother

I Could Be The One

Lay Me Down

Levels

Lonely Together

Pure Grinding

Sunset Jesus

Talk To Myself

The Nights – AVCII by AVCII Remix

Tough Love

True Believer

Waiting for Love

Wake Me Up

What Would I Change it to

Without You

You be Love

You Make Me

De plus, l’Encore Edition comprend les deux nouveaux packs de chansons ci-dessous. Les joueurs actuels pourront les acheter le 8 septembre sur toutes les autres plateformes.

Pack de chansons Tim

Bad Reputation

Freak

Heart upon my sleeve

Peace of mind

SOS

Pack de chansons Magma

Addicted to you

My Feelings For You

Seek Bromance

Sunshine

Trouble

AVICII Invector est actuellement disponible sur PC, PlayStation® 4 et Xbox One et sortira en Encore Edition le 8 septembre 2020 pour Nintendo Switch et PS4 en version physique pour £24,99 / 29,99 € / $29,99. Développé par Hello There Games et publié par Wired Productions. AVICII Invector Encore Edition est classé en PEGI 3.

Concernant Wired Productions

Wired Productions est un éditeur de jeux vidéo récompensé à de nombreuses reprises situé à Watford, au Royaume-Uni. Wired a produit et édité des titres récompensés sur les principaux supports. Publiant ses jeux aussi bien en physique qu’en dématérialisé, ces titres incluent notamment, Those Who Remain, Deliver Us The Moon, Close to the Sun et GRIP : Combat Racing, Victor Vran : Overkill Edition, Max : The Curse of Brotherhood et The Town of Light.

Concernant Hello There Games

Hello There Games est un studio de développement indépendant, fondé en 2009 à Göteborg, en Suède. Hello There, le nom du studio à l’époque, a sorti une série de jeux à succès pour de nombreux clients, y compris des grands noms et des organisations importantes en Suède. Quelques années, prix et jeux plus tard, Hello There avait étendu ses partenariats dans l’industrie du spectacle. En travaillant par exemple avec le talentueux (et regretté) AVICII.

Concernant la Fondation Tim Bergling

La Fondation Tim Bergling a été créée par Klas et Anki Bergling et leur famille après la mort de leur fils Tim Bergling, aussi connu sous le nom d’AVICII, un des producteurs/musiciens/paroliers le plus acclamé et aimé de cette génération. Les parents de Tim ont donné à la fondation une part considérable de ses biens et reverseront des gains de futurs projets AVICII et de son récent album posthume « TIM » (2019) à la fondation.

La Fondation Tim Bergling souhaite éveiller les consciences face au grave problème du suicide et promouvoir l’abolition des tabous concernant les maladies mentales. Elle soutiendra des organisations scientifiques recherchant la cause et les moyens d’éviter le suicide, notamment en ce qui concerne les plus jeunes.

En plus de cela, la fondation viendra en aide à des œuvres de charité liées à des sujets qui passionnaient Tim, comme le changement climatique, la préservation des espèces en voie d’extinction, la famine dans le monde, et bien plus encore.