Prinny 1-2 seront vendus séparément sur l’eShop Nintendo Switch

Nous avons appris il y a quelques semaines que Prinny 1-2 : Exploded and Reloaded sortira sur Nintendo Switch le 16 octobre 2020. Ce titre comprend les jeux Prinny 1: Can I Really Be the Hero?, Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, ainsi qu’un DLC, le tout réuni dans une seule et unique aventure explosive dont la vedette est le pire héros des Enfers ! Aujourd’hui, on apprend que ceux qui veulent acheter chaque jeu individuellement peuvent le faire. Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez acheter un seul de ces jeux, vous pouvez passer par l’eShop. Prinny 1-2 : Exploded and Reloaded est proposé au prix de 40 dollars, tandis que les titres individuels sont vendus 20 dollars l’unité. Prinny : Can I Really Be the Hero ? occupe 826 Mo d’espace. Prinny 2 : Dawn of Operation Panties, Dood ! prendra 1,2GB.

À propos de Prinny® 1: Can I Really Be the Hero? :

Maîtresse Etna demande le dessert ultime, et il revient à une légion de pauvres Prinnies de répondre à sa requête ! Sautez, tailladez et réalisez un maximum de combo pour vous frayer un chemin à travers les différents niveaux des Enfers. Anéantissez divers ennemis et bosses avec des attaques spéciales, rencontrez de nouveaux personnages, ainsi que des visages familiers dans cette aventure explosive et pleine d’action !

À propos de Prinny® 2: Dawn of Operation Panties, Dood! :

Quand le mystérieux Voleur Fantôme vole les culottes de Maîtresse Etna, la horde de Prinnies doit se réunir une nouvelle fois pour les récupérer… sinon ils devront en assumer les conséquences ! Tranchez vos ennemis à travers des niveaux chaotiques où de nombreux ennemis diaboliques vous attendent. Remplissez votre Combo Gauge pour relâcher vos puissantes attaques comme le Prinny Cyclone et Prinnykaze. De plus, plongez dans un chapitre bonus avec l’AUTRE protagoniste(?) de la saga Disgaea et revendiquez votre gloire avec Asagi Wars: Vengeance of Asagi !

Caractéristiques du jeu :