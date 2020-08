Top USA de juillet, un Paper Mario record sur une Nintendo Switch au sommet

NPD Group a publié une liste des vingt jeux les plus vendus aux États-Unis pour le mois de juillet 2020, qui inclut Paper Mario : The Origami King, qui a débuté en troisième position.

Ce n’est pas mal du tout, surtout si l’on considère qu’il est sorti au milieu du mois. Nous avons maintenant un aperçu supplémentaire de la performance de Paper Mario aux États-Unis. Selon le NPD, Paper Mario : The Origami King a réussi à établir un nouveau record de ventes pour le mois de lancement d’un titre Paper Mario. Les ventes physiques en dollars du mois de lancement ont plus que doublé par rapport à celles de Super Paper Mario . Étant donné que les ventes numériques ne sont pas prises en compte ici, cette statistique est d’autant plus remarquable.

Comme nous le constatons depuis un certain temps déjà, la Nintendo Switch a de nouveau été la plate-forme hardware la plus vendue de juillet et en 2020 dans l’ensemble. Cela vaut aussi bien pour les ventes à l’unité que pour les ventes en dollars. Les dépenses globales en hardware dans l’ensemble du secteur ont diminué de 2 % le mois dernier par rapport à l’année précédente, pour atteindre 166 millions de dollars. Cependant, les dépenses depuis le début de l’année ont augmenté de 22 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 1,8 milliard de dollars. En plus des meilleures ventes sur Switch spécifiquement pour le mois de juillet 2020, nous avons également une liste des jeux depuis le début de l’année et les meilleures ventes au cours des 12 derniers mois.