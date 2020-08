10 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch ce dimanche

Sorti sur Steam et d’autres supports, le jeu Space Robinson sortira aussi sur Nintendo Switch le 10 septembre 2020 à un prix de 8.19€.

Votre vaisseau s’est écrasé dans une colonie abandonnée grouillant d’espèces hostiles. Vous ne disposez que d’un flingue et d’une clé anglaise… Votre objectif est simple : tenter de sortir en vie de cet environnement sans pitié.



Journey of the Broken Circle sortira lui le 28 septembre 2020.

Good Pizza, Great Pizza sera en retard, car le lancement du jeu était initialement prévu pour juillet. L’eShop révèle maintenant que nous le verrons plutôt le 4 septembre pour $9.99.

Avez-vous déjà eu envie de gérer votre propre Pizzeria ? C’est maintenant possible grâce au nouveau jeu de TapBlaze, Bonne Pizza, Super Pizza ! Faites de votre mieux pour répondre aux commandes des clients tout en gagnant assez d’argent pour faire tourner votre pizzeria. Améliorez votre pizzeria avec de nouvelles garnitures et équipements pour gagner la compétition contre votre rival, Alicante !

Avec la chaîne Pizza News Network (PNN), le premier journal télévisé entièrement dédié à la pizza.

Différentes garnitures de pizza telles que les pepperonis, saucisses, oignons et bien d’autres.

Des améliorations d’équipements pour vous aider à devenir le Maître du Four.

Un gameplay simple, amusant et plein de défis.

Un jeu créé par des pizzaïolos professionnels ; le designer a travaillé dans une pizzeria pendant quatre ans !

DARQ est annoncé sur Nintendo Switch pour 2020. Une sortie physique est aussi prévue en 2021.

DARQ raconte l’histoire de Lloyd, un garçon qui se rend compte qu’il est en train de rêver. Au grand malheur de Lloyd, le rêve se transforme rapidement en cauchemar et toutes les tentatives pour se réveiller sont vaines. Tout en explorant les recoins les plus sombres de son subconscient, Lloyd apprend comment survivre en détournant les lois de la physique et en manipulant la structure du rêve.

Au-delà de puzzles qui défient la gravité, Lloyd devra utiliser le camouflage lorsqu’il sera en présence d’ennemis. Il n’a aucune chance de gagner dans une confrontation directe, puisque les créatures qu’il rencontrera sont bien plus puissantes et rapides que lui. À la place, il est obligé de planifier avec attention ce qu’il doit faire pour ne pas être détecté.

Horreur psychologique prenant place dans un rêve lucide.

Style visuel unique

Rythme à la Shining, se fondant sur la lente construction d’une atmosphère terrifiante plutôt que sur des images sanglantes et sur de la violence.

Design sonore par Bjørn Jacobsen, connu pour son travail sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Hitman.

Puzzles impliquant de détourner les lois de la physique (en marchant sur les murs et aux plafonds), manipuler le monde des rêves (en bougeant les objets ou en pivotant les salles), récupérer des objets, les utiliser, et éviter des ennemis.

Des secrets à trouver (optionnel, pour les joueurs les plus aguerris)

De nombreux objets et personnages interactifs qui permettront de dévoiler l’histoire et d’aider Lloyd à trouver des réponses au sens de son périple.

Projection: First Light sortira aussi sur Nintendo Switch, le 29 septembre prochain.

Projection : First Light suit les aventures de Greta, une fillette vivant dans un monde mythologique en ombres chinoises. Dans son voyage en quête d’illumination, elle sera aidée par les héros légendaires de chacune des cultures qu’elle découvrira. Avec des graphismes envoûtants et une bande-son surnaturelle utilisant des instruments anciens et classiques du théâtre d’ombres, Projection : First Light emmène les joueurs dans un voyage inclusif à travers l’évolution historique du théâtre d’ombres à travers l’Indonésie, la Chine, la Turquie et l’Angleterre du 19e siècle. Tôt dans son expédition, Greta prend le contrôle d’une source de lumière et apprend qu’elle est capable de la manipuler. Les ombres deviennent des murs et des plateformes, les énigmes rayonnent de solutions aussi inventives qu’élégantes, et les ennemis peuvent être dissipés. Projection : First Light aborde l’exploration du monde, le respect et la compréhension.

Serious Scramblers sortira le 27 aout sur l’eShop de la console hybride pour 1,59 €. Il y a aussi actuellement une légère réduction pour les précommandes, ce qui le ramène à seulement 1,43 €.

Tombez dans un puits dangereux et battez un énorme monstre tapi dans l’océan ! Un puits apparemment sans fond a fait son apparition et des cris à vous glacer le sang peut s’entendre des profondeurs. Qu’y a-t-il dans l’abîme ? La seule chose raisonnable consiste à sauter et découvrir ! Surmontez des obstacles insurmontables dans ce très difficile jeu de plateforme sans à-coup ! Bienvenue à Serious Scramblers !

Rivals of Aether a mis longtemps à arriver sur Nintendo Switch. C’est au début de l’année 2018 que nous avons entendu parler pour la première fois d’un possible portage, et une sortie sur la console a été officiellement confirmée en août dernier. Nous savions que Rivals of Aether allait atterrir sur Switch cet été, mais il semble que l’équipe espérait à l’origine que le jeu serait prêt dans le courant du mois. Cela n’arrivera pas au final, mais le lancement final n’est pas trop éloigné. Le créateur Dan Fornace dit qu’il “annoncera dès que nous aurons fixé une date”, pour le moment, ça semble être prévu pour septembre.

Unfortunately we will not be able to hit August with the Definitive Edition like we wanted. My favorite summer month is September anyway. We’ll announce as soon as we have a date locked in. We are still working on a Switch and Steam release on the same day. My b. 😭 — Dan Fornace (@danfornace) August 14, 2020

Commander Keen in Keen Dreams, un platforme à défilement latéral classique créé à l’origine par le développeur de Doom, id Software, est sorti sur la boutique en ligne Switch en février 2019. Mais ce mois-ci, il reçoit une nouvelle “édition définitive” avec de nouveaux niveaux avec Commander Keen in Keen Dreams: Definitive Edition le 27 aout pour 14,99 €.

Billy Blaze, un petit génie de huit ans qui turbine dans son abri de jardin, a construit une fusée interstellaire avec de vieilles boîtes de conserve, du caoutchouc et des tubes en plastique. Alors que sa famille est partie faire un tour en ville et que la baby-sitter s’est endormie, Billy se rend dans son abri, enfile le casque de football de son frère et se transforme en…

4×4 Dirt Track sortira le 21 août et en précommande à un prix de 11.99€, ce jeu propose le choix entre différents 4×4, des buggys, des SUV et des pick-up pour ensuite les mettre à l’épreuve dans 75 niveaux.

Dernière annonce pour cet article, Illmatic Envelope Swamp arrivera sur Nintendo Switch.