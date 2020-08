La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Jump Force, RPG Maker MV, Windbound, AVICII, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Jump Force Deluxe Edition – 9.8GB

Digerati Presents: The Dungeon Crawl Vol. 1 – 4.6GB

Collapsed – 2.8GB

AVICII Invector – 2.8GB

RPG Maker MV – 2.6GB

Helheim Hassle – 1.7GB

Niche – a genetics survival game – 1.2GB

Under the Jolly Roger – 919MB

Windbound – 695MB

#NoLimitFantasy, Super Puzzles Dream – 684MB

4×4 Dirt Track – 643MB

Good Pizza, Great Pizza – 599MB

Road To Guangdong – 590MB

Even the Ocean – 446MB

Puzzle Bundle – 3 in 1 – 409MB

Over the Alps – 361MB

Kwaidan: Azuma Manor Story – 304MB

Commander Keen in Keen Dreams: Definitive Edition – 206MB

Bunny Adventure – 121MB

Helheim Hassle – 117MB

Kids: Farm Coloring – 96MB

Cecconoid – 89MB

One Line Coloring – 67MB

Newton’s Cradle Puzzle Game – 59MB

Serious Scramblers – 57MB