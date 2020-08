Avant le Nintendo Direct indé, 10 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch et un retard confirmé

Et on commence avec un triste retard confirmé. Sports Story devait sortir cet été, il est finalement jusqu’à… un jour prochain, sans plus de précisions pour le moment.

Fallen Knight sortira sur la Nintendo Switch en 2021.

G-mode a annoncé qu’ils apportent le RPG Mystia sur Nintendo Switch dans le cadre de sa série G-MODE Archives. Mystia met en scène Mina, un épéiste magique, qui doit retrouver la paix du village en battant tous les monstres qui cherchent à vous détruire, vous et votre patrie. Premier jeu de la série des RPG pour smartphones, Mystia se déroule sur le continent Mystia et propose un système de combat de type “commandement”. Mina a accès à huit attributs magiques différents pour vous aider à retrouver la paix du village. G-MODE Archive Series 14 Mystia sort le jeudi 3 septembre 2020, au prix de 500 yens, et a reçu la note A du CERO (adapté à tous les âges).

Digerati Presents: The Dungeon Crawl Vol. 1 arrive le 20 août pour un prix de 52.49€ sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch. Il propose Reverse Crawl, Skelly Selest et Unexplored: Unlocked Edition.



Coloriages pour Enfants: La Ferme sortira ce jeudi 20 août et est en précommande à un prix de 3.99€ au lieu de 4.99€.

Last Days of Lazarus sur Nintendo Switch sortira en 2021.

Milky Way Prince – The Vampire Star est lui annoncé sans date sur Nintendo Switch.

Bunny Adventure sort cette semaine sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, le jeudi 20 août au prix de 5€.

Twist&Bounce sur la Nintendo Switch sortira au cours du mois d’octobre de cette année.

Onirike vient juste d’être annoncé sur Nintendo Switch, il sortira début 2021. Onirike et un jeu vidéo d’aventure, de puzzles et de plateformes 3D original qui se déroule dans un monde complexe et ouvert, conçu à partir d’une histoire non linéaire et représenté par une esthétique graphique et sonore très particulière.

L’enthousiasme nourrit nos rêves. On en a depuis notre enfance et on les appelle ainsi tant qu’ils restent inaccomplis. Mais… t’es-tu déjà demandé ce qui arrive aux rêves qui ne deviennent jamais réalité ? Onirike et un jeu vidéo d’aventure, de puzzles et de plateformes 3D original qui se déroule dans un monde complexe et ouvert, conçu à partir d’une histoire non linéaire et représenté par une esthétique graphique et sonore très particulière. Pendant le jeu, l’utilisateur jouera le rôle de Prieto, un être étrange qui ne connaît pas sa propre nature, mais qui possède une capacité singulière lui permettant de devenir invisible. L’exploration, l’astuce et la culture de plantes de gypsophile seront les éléments clé pour déceler les secrets de l’histoire de Prieto et l’orbe qu’il habite. Onirike est un projet financé par Red.es et FEDER à travers le Programme de Red.es visant à stimuler le secteur des jeux vidéo. Il s’agit d’aides cofinancées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) du Programme opérationnel plurirégional d’Espagne (POPE) 2014-2020.

Caractéristiques principales :

Explore le monde complexe et ouvert d’Onirike.

Découvre sa fascinante histoire non linéaire.

Laisse-toi surprendre par son style graphique et sonore si particulier.

Gagne de nouvelles capacités pour Prieto.

Cultive des gypsophiles stratégiquement.

Évite les dévoreurs d’âmes grâce à l’invisibilité.

Et on termine avec la campagne Kickstarter de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes. Le jeu est développé par les studios Rabbit & Bear, qui comprennent des membres des gars derrière Suikoden et d’autres eux à succès. L’objectif initial d’Eiyuden Chronicle sera de sortir sur PC. Cependant, un objectif d’extension pour la console sera visible sur la page officielle de Kickstarter, qui mentionnera “Nintendo next-generation”. Le développement d’Eiyuden Chronicle devrait prendre plus de deux ans. Rabbit & Bear Studios a expliqué que, pour l’instant du moins, il est difficile de savoir où en sera Nintendo du point de vue hardware. La page de la campagne mentionnera que l’équipe se concentre sur les consoles de la prochaine génération et espère qu’il y aura du nouveau de Nintendo, mais au cas où il n’y en aurait pas, ils chercheront à mettre en place des ajustements de texture pour la sortie du jeu sur Nintendo Switch. “Au minimum, le jeu sera disponible sur une console Nintendo”, a déclaré Rabbit & Bear Studios. Rabbit & Bear Studios vise un lancement à l’automne 2022. La campagne se déroule bien, ayant dépassé les 3 millions de dollars, ou 2,6 millions d’euros, alors que le but initial était de 400.000€. Eiyuden Chronicle est actuellement le 9e plus gros succès pour un JV sur Kickstarter, et il reste 11 jours de campagne pour débloquer les paliers restants dont un DLC scénarisé de 5 à 10 heures (gratuit aux backers après la sortie).

Voici la liste des paliers disponibles (via gamekyo):