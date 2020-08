La liste des promotions du Indie World Sale sur Nintendo Switch

Creature in the Well

Annoncé hier lors du Nintendo Direct Indie World, de nouvelles promotions sur des titres indés sont disponibles.

Voici la liste complète, les promotions s’arrentent le 30 aout 11:59 PM PT/ 31 aout 2:59 AM ET.

A Short Hike – $7.19 (prix de base: $7.99)

Creature in the Well – $9.74 (prix de base: $14.99)

EarthNight – $7.49 (prix de base: $14.99)

Evergate – $16.99 (prix de base: $19.99)

Exit the Gungeon – $6.99 (prix de base: $9.99)

Hotline Miami Collection – $8.74 (prix de base: $24.99)

Huntdown – $13.99 (prix de base: $19.99)

Hypnospace Outlaw – $14.99 (prix de base: $19.99)

Lonely Mountains: Downhill $15.99 (prix de base: $19.99)

Manifold Garden – $17.99 (prix de base: $19.99)

Neo Cab – $14.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Overland – $14.99 (prix de base: $24.99)

Raji: An Ancient Epic – $22.49 (prix de base: $24.99)

Streets of Rage 4 – $21.24 (prix de base: $24.99)

Superliminal – $16.00 (prix de base: $20.00)

Takeshi and Hiroshi – $8.09 (prix de base: $8.99)

Torchlight II – $11.99 (prix de base: $19.99)

What the Golf? – $14.99 (prix de base: $19.99)