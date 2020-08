Let’s Sing 2021 Hits Français et Internationaux est annoncé pour le 13 novembre !

Préparez-vous à faire vibrer vos murs !

Ravenscourt et Voxler sont heureux d’annoncer le prochain opus de la célèbre série Let’s Sing. Let’s Sing 2021 sera disponible dès le 13 novembre sur PlayStation®4, Xbox One (en digital), et Nintendo Switch™.

Tubes français :

Laissez la musique prendre le contrôle et devenez la star de votre soirée, ou chantez à tue-tête en solo selon votre envie ! Ce nouvel épisode de Let’s Sing propose des hits tout droit sortis des charts mais aussi des grands classiques. Carla avec « Bim Bam Toi », Kendji Girac avec « Tiago », Les Frangines avec « Donnez-moi », Clara Luciani avec « Ma Sœur » et Angèle avec « Oui ou Non » ne sont qu’une partie des 40 chansons mélangeant hits français, tubes internationaux du moment et grands classiques. Vous y retrouverez ainsi des tubes comme « Bad Guy » de Billie Eilish et « High Hopes » de Panic! at the Disco.

Que vous entraîniez votre voix en solo, ou que vous organisiez un karaoké avec des amis et vos proches, vous êtes certain de vous amuser avec Let’s Sing 2021. Découvrez les modes de jeu palpitants, les fonctionnalités avancées et la nouvelle playlist qui mêle tubes du moment et classiques incontournables.

Attrapez le micro et choisissez votre chanson, peu importe que vous préfériez performer en solo ou à plusieurs ! Si vous n’avez pas de micro USB sous la main, transformez votre téléphone en microphone avec l’app Let’s Sing Microphone, et commencez à chanter sans attendre !

Caractéristiques :

Une playlist de 40 tubes français et internationaux ainsi que des clips musicaux originaux.

Un système d’analyse du chant a été ajouté et il permet de récompenser le joueur de façon intelligente et personnalisée. Non seulement vous aurez droit à des médailles mais le jeu vous fera également des commentaires utiles !

Chantez en solo ou en groupe jusqu’à 4.

Le nouveau mode de jeu Legend avec 16 challengers, 3 défis de base et une battle finale contre chaque adversaire. Ce mode de jeu est un bon moyen de pousser les joueurs à progresser et à s’investir dans le jeu.

PS4 : choisissez de jouer avec 4 smartphones, ou 2 micros USB + 2 smartphones ou encore 2 micros USB + 2 casques, ou encore 2 micros USB + 2 micros SingStar.

Xbox One et Nintendo Switch : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB et 1 casque.

Huit modes de jeu palpitant : Legend, Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest, Let’s Party, Playlist Creator.

Nouveau mini-jeu dans Let’s Party, « Pop Chicken ». Pop Chicken offre aux joueurs une expérience imprévisible et unique. Tout en s’affrontant, les joueurs peuvent chanter pour des boîtes mystère qui peuvent leur donner un avantage.

Pas de micro ? Pas de problème : avec l’app Let’s Sing Microphone, vous pouvez transformer votre smartphone en micro en un rien de temps.

Grimpez dans les classements en ligne et achetez d’autres packs de chansons dans la boutique en ligne, du « Best of 90’s » aux « Party Classics » en passant par de nombreux autres.

Modes de jeu :