Top des ventes de la semaine au Japon: Animal Crossing écrase toujours tout, la Nintendo Switch aussi

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 10 au 16 aout 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Comme annoncé, la semaine 33 a été une semaine assez folle pour les jeux Nintendo Switch, grâce à l’Obon.

Les ventes d’Animal Crossing: New Horizons sont en légère baisse car Nintendo a expédié davantage de consoles pendant la semaine précédant l’Obon. Comme les ventes de ce jeu sont encore fortement liées aux ventes de consoles (et plus précisément à celles du bundle), il n’est pas étonnant qu’elles soient en très légère baisse. Cela étant dit, elles restent exceptionnellement fortes pour un jeu sorti il y a 5 mois, toujours au dessus des 100.000. Forte baisse cette semaine aussi pour Ring Fit Adventure, une fois de plus due à la pénurie. Paper Mario: The Origami King a connu une hausse des ventes grâce à l’Obon (20 978 unités vendues, +10%), avec 222 575 versions physiques depuis son lancement. Quant à eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020, il a également connu une petite augmentation des ventes (16 444 unités vendues, +6%), ce qui porte les ventes totales à 190 925). Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics dépasse lui les 300 000 ventes au détail depuis son lancement, pour un jeu qui se vend beaucoup plus sur l’eShop, c’est pas mal !

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 105.983 / 5.551.198 (-2%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 26.320 / 1.335.744 (-61%)

03./04. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 25.245 / 322.200 (+29%)

04./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 25.032 / 3.105.860 (+48%)

05./05. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 20.978 / 222.575 (+10%)

06./08. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 16.444 / 190.925 (+6%)

07./03. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 14.953 / 345.317 (-53%)

08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.673 / 3.796.608 (+29%)

09./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 12.603 / 3.703.045 (+28%)

10./06. [PS4] Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On # <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.07.30} (¥8.200) – 10.065 / 151.390 (-45%)

Nintendo a expédié beaucoup de consoles Nintendo Switch pour la semaine de l’Obon, mais un peu moins que pendant la semaine précédante. Un peu moins de 150 000 consoles ont été vendues durant la semaine 33, contre 173 338 unités durant la semaine 32. Mais malgré cette petite baisse, les ventes sont toujours à un niveau bien plus élevé que d’habitude, avec 3 fois plus de consoles vendues en 2020 qu’en 2019 (50 714 unités pour la semaine 33 de 2019) !

Et si vous voulez avoir une bonne idée de la force des ventes de Nintendo Switch cette année, voici les ventes de YTD pour 2017 et 2018 :

2017 YTD : 3 312 619 consoles

2018 YTD : 3 534 165 consoles

2019 YTP: 4 493 885 consoles

Vous l’avez compris : Le mois d’août n’est pas encore terminé, mais la Nintendo Switch s’est déjà vendue plus en 2020 qu’en 2017 (de mars à décembre), et est passé assez près de faire de même avec les ventes de 2018. En 2019, la console s’est vendue à 4 493 885 consoles, elle devrait facilement dépasser ce record. Il ne fait aucun doute que 2020 sera l’année de pointe pour la Nintendo Switch. On ne sait pas encore très bien à quel point les ventes vont augmenter, mais avec déjà 3,5 millions de consoles vendues plusieurs mois avant le début des vacances, +5 millions d’unités est le strict minimum à attendre pour les ventes de YTD d’ici la fin de l’année. L’écart entre les ventes de 2020 et 2019 ne cesse de se creuser, avec 3 463 081 unités vendues à la semaine 33 de 2020, et “seulement” 1 832 759 unités vendues à la semaine 33 2019. Depuis son lancement, le Nintendo Switch s’est déjà vendu à 14 846 512, dont 2 507 237 pour le modèle Lite et 12 339 275 pour le modèle classique. En fonction de l’ampleur de la baisse pour les semaines 34 et 35, le Nintendo Switch pourrait bien atteindre le cap des 15 millions d’unités avant la fin du mois.