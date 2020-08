La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Final Fantasy CCRE, Ary and the Secret of Seasons, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Ary and the Secret of Seasons – 6.7GB

MX vs ATV All Out – 6.5GB

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – 4.0GB

Ultimate Fishing Simulator – 3.0GB

Inertial Drift – 2.9GB

Lair of the Clockwork God – 1.7GB

Mask of Mists – 1.7GB

Blast Brawl 2 – 1.7GB

Tank Mechanic Simulator – 1.6GB

Struggling – 1.5GB

Moon – 1.4GB

Jenny LeClue: Detectivu – 1.2GB

Grim Legends: The Forsaken Bride – 918MB

Spinch – 729MB

Hypnospace Outlaw – 716MB

Perfect Traffic Simulator – 693MB

#NoLimitFantasy, Super Puzzles Dream – 684MB

Fight Crab – 639MB

Deadly Days – 556MB

Batu Ta Batu – 481MB

Dog Duty – 421MB

Piffle: A Cat Puzzle Adventure – 374MB

Jelly Champs! – 367MB

Best Friend Forever – 283MB

Retro Classix 2in1 pack: Bad Dudes & Two Crude Dudes – 270MB

Jets’n’Guns 2 – 235MB

Solitaire Klondike Minimal – 163MB

Color Jumper – 150MB

Death’s Hangover – 126MB

Parking Madness – 104MB

Alphaset by POWGI – 71MB

A Hero and a Garden – 58MB