21 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch + bonus

On commence ce dimanche avec Sense – 不祥的预感: A Cyberpunk Ghost Story qui sortria en fin d’année sur Nintendo Switch et qui se dévoile avec un nouveau trailer.

FuzzBall est sorti cette semaine sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch pour 16.49€.

Tout comme Indygo sur la Nintendo Switch, lui aussi sorti cette semaine pour 6.99€.

Indygo raconte l’histoire d’un peintre qui souffre de dépression. L’un des symptômes est l’isolement. Le personnage principal n’a pas quitté sa chambre depuis plus de 3 mois. La personne qui l’aide à vivre cette période difficile est sa petite amie Anna. Il est devenu évident pour les deux, que cette situation ne peut pas durer éternellement. Le moment est venu de chercher une solution. C’est au joueur de décider de la progression de l’histoire.

Assemble Entertainment et Pixelsplit Games annoncent la sortie de Deadly Days sur l’eShop de la Nintendo Switch pour le 27 août. Le jeu est en précommande à un prix 15.19€ au lieu de 18.99€.

Dans une autre dimension, une entité inconnue mais très puissante à émergé et menace de détruire toute vie intelligente dans notre réalité. Les planètes habitées de la galaxie sont trop divisées pour pouvoir agir. C’est à vois, le plus courageux et meilleur pilote de la galaxie, de faire face à l’ennemi seule, en dépit des très maigres probabilité de survie. Jets ‘n’ Guns 2 sortira le 26 aout sur Nintendo Switch.

Bonne nouvelle, le très bon Lair of the Clockwork God arrivera le 3 septembre sur Nintendo Switch pour $20 / £15.50 / €18.

Ben est accro aux jeux d’aventure old-school. Fan invétéré des années 90, il collectionne tout et n’importe quoi dans l’espoir de combiner ses vieilles bricoles e autres babioles pour résoudre les énigmes. Son ami et acolyte, Dan, aspire à devenir un héros de jeu de plateforme indé. Et ce ne sont pas les atouts qui lui manquent : le bonhomme est classe et son nez détonne. Vous incarnez tour à tour Ben et Dan, et utilisez leurs capacités pour neutraliser des Apocalypses.

Arcade Archive Trigon est disponible depuis le 20 aout sur Nintendo Switch. Hamster a aussi annoncé les prochaines sorties: Contra, Gemini Wing, Super Cobra, Super Dodge Ball et Gradius II (Vulcan Venture).

“LIGHTNING FIGHTERS” est un jeu de tir sorti par “KONAMI” en 1990. Les “SUPER FIGHTERS” montés avec des armes à plasma et “TRIGON”, une capsule de combat auxiliaire sans pilote, sont envoyés au combat comme ultime atout de l’humanité pour repousser l’invasion d’une civilisation extraterrestre. Ce chef-d’œuvre KONAMI fait un retour spécialement pour le joueur de tir défilant en vous. La série “Arcade Archives” a fidèlement reproduit de nombreux chefs-d’œuvre classiques d’Arcade. Les joueurs peuvent modifier différents paramètres de jeu tels que la difficulté du jeu, et également reproduire l’atmosphère des paramètres d’affichage d’arcade à ce moment-là. Les joueurs peuvent également rivaliser les uns avec les autres de partout dans le monde avec leurs scores élevés. Profitez du chef-d’œuvre qui a créé une génération pour les jeux vidéo.

Newton’s Cradle Puzzle Game soritra sur la boutique en ligne de la console hybride le 27 août à un prix de 2.49€.

Newton’s Cradle Puzzle Game est un jeu de puzzle unique et stimulant. Il n’y a presque pas d’instructions, vous devez donc découvrir comment résoudre ces niveaux vous-même. Il y a 33 niveaux (stimulants !) Et 8 chansons jazzy en arrière-plan.

On reste dans le jeu de logique avec Batu Ta Batu qui sort le 2 septembre pour $4.99.

Ou encore L’éditeur 11Sheepqui prépare la sortie du titre Parking Madness sur Nintendo Switch le 23 août pour un prix de 5€.

Bacon Man arrive sur Nintendo Switch le mois prochain via l’eShop.

L’original (?) Death’s Hangover sort le 28 aout sur Nintendo Switch pour $4.99.

La Mort a la gueule de bois et, pour couronner le tout, s’est fait voler ses âmes par ce satané Dracula. Elle a besoin de l’aide de ses deux meilleurs guerriers – ou au moins des premiers venus. Seuls ces deux crétins défunts peuvent récupérer les âmes et mettre fin à ce conflit. S’ils échouent, la mort les tuera à nouveau… donc pas de pression… Votre mission semble facile, vous devez vaincre tous les ennemis dans un immense château et rester en possession d’âmes pour votre maître. Votre seule arme sera la balle – c’est la dernière chose qui vous reste, alors protégez-la bien ! Le défi est toutefois plus difficile que prévu. Le mystérieux château a de multiples itinéraires et zones secrètes qui attendent nos guerriers. Les passages périlleux et les boss qui gardent les étages suivants ne sont pas les seuls obstacles sur leur route. Heureusement, vous pourrez compter dans votre aventure sur des capacités spéciales de type collantes, piquantes ou fantomatiques. Vous pourrez également contrôler la vitesse de votre balle – accélérez ou ralentissez. Au bout de chaque pièce, vous devrez faire face à un énorme et unique Boss.

Undying, prévu à l’origine pour la fin de l’année, est finalement repoussé à l’année prochaine.

Infectée par une morsure de zombie, les jours d’Anling sont désormais comptés. Elle doit à présent se battre, non pour sa propre survie, mais pour celle de son jeune fils, Cody. Dans ce jeu de survie, le joueur prend le contrôle d’Anling, dont l’objectif sera de trouver un endroit sûr où son fils pourra survivre… avant que l’infection ne la prenne. Le joueur devra gérer des ressources limitées afin de ralentir l’infection, tout en s’assurant que ni Anling ni Cody ne meurent de faim ou de soif. Afin d’être plus efficace dans cette gestion, et pour préparer Cody à l’avenir, les joueurs peuvent lui transmettre les compétences qu’Anling a acquises, que ce soit en combat ou en survie générale, comme la cuisine ou l’artisanat. Afin de survivre à ce long périple, un parfait équilibre entre recherche de ressources et amélioration des compétences sera nécessaire.

Telle Mère, Tel Fils

Cody apprendra des actions de sa mère, du combat à la cuisine : Assurez-vous qu’il connaisse les bases de la survie avant qu’il ne soit trop tard.

Quand la vie vous donne des morceaux de métal…

Soyez toujours á l’affut de matériaux, vous ne savez jamais ce qui pourrait s’avérer précieux pour un marchand, ou quel objet utile vous pourriez fabriquer.

Bombe à retardement

L’infection d’Anling est une ombre planant et se rapprochant à chaque instant. Gérez vos journées et tirez le meilleur parti du peu de temps qu’il vous reste. Continuez à aller de l’avant, le temps ne vous attendra pas.

Chérissez l’instant présent

Ne perdez pas de vue ce pour quoi vous vous battez. Profitez des petits moments…

Le très coloré Hero Hours Contract arrive la semaine prochaine sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, soit le le 27 août au prix de 3.29€.

Color Jumper sort un jour plus tard, le 28 aout, pour $9.99, toujours sur l’eShop.

Color Jumper est un jeu de plateforme et de puzzle abstrait focalisé sur les couleurs et la précision de vos mouvements. Inspiré par des jeux de plateforme extrêmement difficiles tels que Super Meat Boy, Downwell, VVVVVV et bien d’autres, votre objectif dans Color Jumper est d’atteindre la fin du niveau. Vous incarnez un bloc dont chaque côté est assigné à une couleur. Les plateformes colorées se solidifient uniquement lorsqu’elles sont en contact avec la couleur correspondante. Chaque saut pivote votre bloc ; vous devrez ainsi planifier minitieusement chacun de vos sauts jusqu’à la fin des niveaux.

Le Studio Artdink a annoncé qu’il allait proposer le troisième jeu de la série de RPG fantastiques pour smartphones Witch Spring sur Nintendo Switch. Majo no Izumi 3 Re:Fine Ningyou Majo, Eirudy no Monogatari sortira plusieurs semaines après l’annonce de la sortie du jeu d’action à défilement latéral de la série, Shadow of Witch Marionette, sur Switch. La sortie de Nintendo Switch sera publiée par G CHOICE, le nouveau label de Studio Artdink, et ajoute du nouveau contenu en exclusivité pour la sortie. Le jeu est prévu pour le 3 décembre, au prix de 4 378 yens pour la version japonaise uniquement (avec CD de la bande sonore, livre d’art et boîte) et de 3 278 yens pour la version numérique mondiale. La série “Witch Spring” a débuté en 2015 et compte aujourd’hui quatre entrées principales avec plus de 1,7 million de téléchargements. Witch Spring 3 est sorti à l’origine sur iOS et Android en 2017, et raconte l’histoire d’Eirudy, la sorcière marionnette, qui est poursuivie par des guerriers. Eirudy vit dans une maison de la Forêt Brumeuse, où elle fabrique des outils et de la magie, et s’entraîne pour combattre les guerriers qu’elle rencontre à l’extérieur tout en cherchant des ingrédients magiques. Pour combattre les guerriers, vous devez réveiller vos poupées et les utiliser au combat en guidant Eirudy, la sorcière marionnette, vers le chemin de la lumière.

Petit bonus de fin, le trailer de lancement de Shakedown: Hawaii sur … Wii U.

Shakedown: Hawaii suit les péripéties de trois protagonistes à travers un monde ouvert 16 bits regorgeant de missions, de quêtes secondaires et de défis d’arcade sur fond de création d’empire. Explorez l’île à pied, en voiture ou en bateau. Fournissez-vous dans ses innombrables magasins, cambriolez ses résidences, interagissez avec les insulaires et dévoilez ses secrets. Vous êtes le PDG… d’une société au bord de la faillite. Le commerce en ligne a tué vos commerces de proximité, le covoiturage a ruiné votre compagnie de taxis et le streaming a sabordé vos vidéoclubs. Pour sauver votre empire, vous devrez adopter les stratégies du « commerce moderne ». Accomplissez des missions, acquérez des entreprises, sabotez vos concurrents, réaménagez le territoire et rackettez les commerces en échange de votre protection pour fonder votre propre empire corporatif « légal ». L’île tout entière est à portée de main… ou du moins pourrait l’être si vous faites les bons choix.

Et on termine avec le top des ventes de la semaine passée aux États-Unis sur l’eShop de la 3DS.

Software

Pokemon Crystal Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Yellow Tomodachi Life Super Mario Bros. 3 Zelda: Ocarina of Time 3D Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Omega Ruby Pokemon Silver Zelda: Majora’s Mask 3D EDGE Super Mario 3D Land Pokemon Alpha Sapphire Super Mario World Shin Megami Tensei IV Pokemon Blue Zelda: Oracle of Seasons Super Mario Maker for 3DS Pokemon Ultra Sun

