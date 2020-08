Children of Morta: le DLC Paws and Claws disponible

100 % des bénéfices de 11 bit studios et Dead Mage sont reversés à l’ONG Humane Society International !

Chasseurs de la nuit, créatures du jour. Ils hurlent, grognent, crachent et gémissent, mais surtout, ils sentent et pensent comme nous le faisons tous. Et leurs vies sont aussi précieuses que les nôtres. Ce DLC ajoute de nouvelles fonctionnalités au jeu, comme le système d’abris pour animaux, de nouveaux boosts, animations et événements, mais il fait en réalité bien plus que ça. Il aidera directement les animaux en danger : pas les animaux numériques, mais les vrais. L’intégralité des bénéfices de 11 bit studios et Dead Mage issus du DLC Paws and Claws (Pattes et griffes) seront reversés à l’ONG Humane Society International, dont la principale mission est d’aider les animaux dans le monde entier.

DLC Pattes et griffes : nouvelles fonctionnalités essentielles :

– Un système d’abris pour animaux qui constitue une toute nouvelle section de la maison !

– Un groupe d’animaux varié a rendu visite à la famille : cerfs, renards, oiseaux et plus encore.

– Une nouvelle mécanique : servez-vous de friandises pou nourrir les animaux et prendre soin d’eux.

– De nouveaux boosts spéciaux liés aux animaux (Gain d’XP, Vitesse de déplacement et autres) disponibles pour les Bergson.

– De nouveaux événements interactifs à la maison

– Plus de 100 nouvelles animations, grandes et petites, pour vous montrer la vie de vos nouveaux amis de la nature !