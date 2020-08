La liste des nouvelles promotions du lundi sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

1-2 Switch – $34.99 (prix de base: $49.99)

99Vidas: Definitive Edition – $0.99 (prix de base: $9.99)

Aces of the Luftwaffe: Squadron – $3.99 (prix de base: $14.99)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – $15.99 (prix de base: $39.99)

Aegis Defenders – $5.99 (prix de base: $19.99)

AeternoBlade – $3.88 (prix de base: $14.99)

A Hat in Time – $20.99 (prix de base: $29.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $6.99 (prix de base: $24.99)

Aragami: Shadow Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Armello – $7.99 (prix de base: $19.99)

ARMS – $41.99 (prix de base: $59.99)

Assault Android Cactus+ – $7.99 (prix de base: $19.99)

Battle Chasers: Nightwar – $15.99 (prix de base: $39.99)

Beat Cop – $3.74 (prix de base: $14.99)

Black Bird – $9.99 (prix de base: $19.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blazing Chrome – $8.49 (prix de base: $16.99)

Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $11.99 (prix de base: $14.99)

Braveland Trilogy – $3.74 (prix de base: $14.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Burnout Paradise Remastered – $34.99 (prix de base: $49.99)

Castle Crashers Remastered – $8.99 (prix de base: $14.99)

Catherine: Full Body – $39.99 (prix de base: $49.99)

Cattails – $6.74 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $3.74 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $2.99 (prix de base: $9.99)

Children of Morta – $13.19 (prix de base: $21.99)

City of Brass – $4.99 (prix de base: $19.99)

Conduct Together! – $0.99 (prix de base: $19.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $6.49 (prix de base: $12.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $23.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Creature in the Well – $9.74 (prix de base: $14.99)

Cube Creator X – $11.99 (prix de base: $19.99)

Cuphead – $15.99 (prix de base: $19.99)

Dandy Dungeon – $11.39 (prix de base: $18.99)

Darksiders Genesis – $27.99 (prix de base: $39.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dead by Daylight – $26.39 (prix de base: $39.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

de Blob – $11.99 (prix de base: $29.99)

de Blob 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

Defunct – $0.19 (prix de base: $14.99)

Devil May Cry – $11.99 (prix de base: $39.99)

Devil May Cry 2 – $11.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $14.99 (prix de base: $19.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Dimension Drive – $1.94 (prix de base: $12.99)

Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $17.99 (prix de base: $29.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

EarthNight – $7.49 (prix de base: $14.99)

Earthworms – $0.01 (prix de base: $7.99)

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Evergate – $16.99 (prix de base: $19.99)

Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Exit the Gungeon – $6.99 (prix de base: $9.99)

FIFA 20 Legacy Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Goat Simulator: The GOATY – $7.49 (prix de base: $29.99)

Golf Story – $7.49 (prix de base: $14.99)

Go Vacation – $34.99 (prix de base: $49.99)

Graceful Explosion Machine – $6.49 (prix de base: $12.99)

GRID Autosport – $24.49 (prix de base: $34.99)

Grip – $9.99 (prix de base: $39.99)

Guacamelee! 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $7.49 (prix de base: $14.99)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Horizon Chase Turbo – $5.99 (prix de base: $19.99)

Hotline Miami Collection – $8.74 (prix de base: $24.99)

Huntdown – $13.99 (prix de base: $19.99)

Hypercharge: Unboxed – $13.99 (prix de base: $19.99)

Hyper Sentinel – $0.61 (prix de base: $7.99)

Hypnospace Outlaw – $14.99 (prix de base: $19.99)

Inside My Radio – $1.99 (prix de base: $9.99)

Jotun: Valhalla Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Just Dance 2020 – $19.99 (prix de base: $39.99)

Kingdom Two Crowns – $13.99 (prix de base: $19.99)

Kuso – $1.99 (prix de base: $4.99)

Legend of Kay Anniversary – $11.99 (prix de base: $29.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $11.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Videogame – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Letter Quest Remastered – $2.99 (prix de base: $11.99)

Lightspeer: Double Speer Edition – $2.99 (prix de base: $9.99)

Lonely Mountains: Downhill $15.99 (prix de base: $19.99)

Luigi’s Mansion 3 – $41.99 (prix de base: $59.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Megabyte Punch – $13.99 (prix de base: $19.99)

Mighty Switch Force! Collection – $13.99 (prix de base: $19.99)

Miles & Kilo – $1.59 (prix de base: $7.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base: $39.99)

Moonlighter – $8.49 (prix de base: $24.99)

MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $29.99)

My Brother Rabbit – $1.49 (prix de base: $14.99)

My Memory of Us – $5.99 (prix de base: $14.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $7.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $7.99 (prix de base: $19.99)

NBA 2K20 – $4.99 (prix de base: $5.99)

Nefarious – $4.49 (prix de base: $14.99)

Neo Atlas 1469 – $24.99 (prix de base: $49.99)

Neo Cab – $14.99 (prix de base: $19.99)

Ninjin: Clash of Carrots – $1.99 (prix de base: $9.99)

Northgard – $13.99 (prix de base: $34.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Outbuddies DX – $8.99 (prix de base: $17.99)

Overland – $14.99 (prix de base: $24.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

Party Golf – $1.50 (prix de base: $15.00)

Perception – $4.99 (prix de base: $19.99)

Pikuniku – $3.24 (prix de base: $12.99)

Puyo Puyo Champions – $3.99 (prix de base: $9.99)

Puyo Puyo Tetris – $17.99 (prix de base: $29.99)

Puzzle Quest: The Legend Returns – $7.49 (prix de base: $14.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $16.49 (prix de base: $29.99)

Rise: Race the Future – $11.54 (prix de base: $16.49)

River City Girls – $20.99 (prix de base: $29.99)

Road Redemption – $9.99 (prix de base: $19.99)

Roman Rumble in Las Vegum: Asterix & Obelix XXL 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

Runbow – $3.74 (prix de base: $14.99)

Runner3 – $1.99 (prix de base: $19.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $19.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $25.99 (prix de base: $39.99)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

Severed – $7.49 (prix de base: $14.99)

Shovel Knight: Shovel of Hope – $10.49 (prix de base: $14.99)

Shovel Knight: Treasure Trove – $27.99 (prix de base: $39.99)

Shovel Knight Showdown – $6.99 (prix de base: $9.99)

Sky Racket – $7.49 (prix de base: $14.99)

Sky Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Sparklite – $14.99 (prix de base: $24.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $14.99 (prix de base: $29.99)

SpiritSphere DX – $5.00 (prix de base: $10.00)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $26.99 (prix de base: $29.99)

Star Wars Episode I Racer – $11.24 (prix de base: $14.99)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

Stranded Sails – $14.99 (prix de base: $24.99)

Streets of Rage 4 – $21.24 (prix de base: $24.99)

Sundered: Eldritch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Super Blood Hockey – $4.49 (prix de base: $14.99)

Superliminal – $16.00 (prix de base: $20.00)

Super Meat Boy – $7.49 (prix de base: $14.99)

Super Mega Baseball 2: Ultimate Edition – $19.49 (prix de base: $29.99)

Super Mega Baseball 3 – $35.99 (prix de base: $44.99)

Surgeon Simulator CPR – $6.49 (prix de base: $12.99)

Swimsanity! – $18.74 (prix de base: $24.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Table Top Racing: World Tour – Nitro Edition – $4.99 (prix de base: $24.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun – $14.99 (prix de base: $49.99)

Takeshi and Hiroshi – $8.09 (prix de base: $8.99)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $4.99 (prix de base: $9.99)

The Adventure Pals – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Gardens Between – $8.99 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack – $13.74 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $13.74 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $16.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 5 – $17.99 (prix de base: $29.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $9.99 (prix de base: $39.99)

The Persistence – $20.99 (prix de base: $29.99)

The Raven Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

The Stretchers – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

Think of the Children – $2.59 (prix de base: $12.99)

This War of Mine: Complete Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Titan Quest – $15.99 (prix de base: $39.99)

Torchlight II – $11.99 (prix de base: $19.99)

Transistor – $2.99 (prix de base: $19.99)

Tricky Towers – $7.49 (prix de base: $14.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine: Ultimate Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Truberbrook – $13.49 (prix de base: $29.99)

Ultimate Chicken Horse – $8.99 (prix de base: $14.99)

Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

Unruly Heroes – $9.99 (prix de base: $19.99)

Uurnog Uurnlimited – $2.99 (prix de base: $9.99)

Valfaris – $12.49 (prix de base: $24.99)

West of Loathing – $6.38 (prix de base: $11.00)

What the Golf? – $14.99 (prix de base: $19.99)

Wild Guns Reloaded – $9.99 (prix de base: $19.99)

Wizard of Legend – $7.99 (prix de base: $15.99)