Windbound dévoile son histoire à travers un tout nouveau trailer !

Alors qu’approche le lancement de Windbound ( le 28 août) , Deep Silver présente une nouvelle bande-annonce qui dévoile les débuts de l’histoire, ainsi que les bonus d’achat au lancement pour les versions PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Google Stadia.

« Kara ». La fresque murale murmure son nom. Elle prévient du dangereux chemin qui l’attend au cours de son périple héroïque à travers les Îles perdues et les eaux qui les entourent ; l’accomplissement d’un destin lié à une histoire depuis longtemps oubliée, dont les échos se sont dispersés comme des murmures à travers les terres.

Elle doit lutter pour traverser les Îles perdues, et affronter la tempête pour retrouver sa tribu. Mais il lui faudra du temps et de la persévérance pour comprendre sa vraie nature, alors que des dangers inattendus mettront à l’épreuve sa résolution et sa volonté.

Les joueurs qui précommandent le jeu sur le Microsoft Store, Steam ou l’Epic Games Store recevront en bonus l’équipement ancestral de Kara dès le lancement du jeu. En précommandant le jeu sur Nintendo Switch, ou en l’achetant dans les deux semaines qui suivront le lancement jusqu’au 10 septembre à 23h59, les joueurs pourront obtenir le DLC Kara’s Ancestral Gear sur le Nintendo eShop.

Les joueurs ne pourront pas précommander le jeu sur le PlayStation Store ni sur Stadia, mais en achetant le jeu dans les deux semaines qui suivront sa sortie (jusqu’au 10 septembre à 23h59), ils obtiendront l’équipement ancestral de Kara.

Dans la tribu de Kara, les exploits des ancêtres sont légendaires. Chasseurs, pêcheurs, guerriers, poètes et philosophes, les histoires racontent un peuple qui vivait en parfaite harmonie avec la nature et qui explorait les eaux profondes en compagnie des dieux. Si l’histoire de leur chute s’est perdue avec le temps, leur héritage subsiste à travers des reliques qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui.

Tenue ancestrale

Cette tenue ancestrale, parfaite aussi bien pour un guerrier que pour un prêtre, est transmise de génération en génération. Aujourd’hui, c’est à Kara d’honorer son passé.

Pagaie ancestrale

Le Tourbillon océanique était révéré par le passé, mais sa véritable signification est une énigme pour le peuple de Kara. Néanmoins, malgré son âge, cette pagaie est tout aussi solide et fonctionnelle qu’à ses débuts.

Couteau ancestral

Nul ne sait aujourd’hui ni où, ni comment les ancêtres ont acquis ces fragments marins, mais personne n’oserait nier leur efficacité. Lumineux, solide et incroyablement tranchant, ce couteau coupe aussi bien aujourd’hui qu’il y a des siècles.

A propos de Windbound :

Les Îles perdues vous appellent, découvrez leurs secrets

Naufragée seule sur une île inconnue, vous devez explorer et survivre à des terres et des eaux périlleuses pour retrouver votre tribu.

Vous êtes Kara. Vous êtes une guerrière, surprise en mer lors d’une tempête, et naufragée loin des vôtres. Éjectée de votre bateau et à la merci des flots tumultueux, vous êtes jetée sur les côtes des Îles perdues, un mystérieux paradis.

Sans bateau, sans nourriture et sans outils, n’ayant pour survivre que sa volonté et son talent, Kara doit explorer cette île splendide à la recherche de ressources. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre, contre la nature et des créatures sauvages et fantastiques.

En explorant d’autres îles et les ruines qui y sont disséminées, les secrets du passé et des indices du futur seront dévoilés. Démêlez les mystères qu’elles recèlent et vous pourriez y apprendre bien plus que le chemin du retour.

Caractéristiques

Découvrez les secrets des Îles perdues

Embarquez dans un voyage initiatique et découvrez l’histoire des idylliques Îles perdues, dont chacune détient la clé d’un mystère et des révélations inattendues.

Explorez aussi loin que l’horizon

Dirigez-vous vers l’horizon, traversez les îles, dont chacune abrite sa propre faune, ses paysages spécifiques et des défis particuliers à surmonter.

Exploitez la terre

Cherchez des ressources qui vous permettront de fabriquer tout un arsenal d’outils et d’armes, chassez la faune sauvage et améliorez votre bateau. Vous devrez lever l’ancre quand les ressources commenceront à s’épuiser.

Construisez le navire parfait

Votre bateau est votre compagnon le plus important dans ce voyage. Fabriquez le vôtre avec soin et personnalisez votre voile pour affronter des eaux traîtresses en allant d’une île à une autre. Préparez votre bateau à affronter des tempêtes, des vagues gigantesques et de dangereuses créatures marines.

Windbound sortira le 28 août sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et PC.