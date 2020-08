11 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Dans l’ombre d’une ancienne forêt, au creux d’une vallée brumeuse, se trouve le village isolé de Ravenbrook. Ses habitants sont joyeux et enthousiastes mais extrêmement superstitieux. Ils entourent le village de sorts pour éloigner les esprits et les tenir à l’extrémité de la forêt, où se trouve un puits sans fond appelé l’Abysse. L’endroit que les habitants de Ravenwood redoutent plus que tout… Cette nuit-là, une jeune femme est sur le chemin vers Ravenbrook pour assister au mariage de sa sœur jumelle. Elles ne se sont pas vues depuis des années. Pourtant son invitation était étrange, comme si quelqu’un d’autre l’avait rédigée, quelqu’un d’autre que sa jumelle. Pourtant, elle s’y rend quand même, sans savoir qu’un danger la guette… Car juste avant le mariage, au milieu de la joie et du rêve, un étranger est arrivé à Ravenbrook…

Going Under est enfin daté au 24 septembre prochain.

Going Under est un dungeon crawler satirique, dans lequel vous explorez les ruines maudites d’anciennes start-up spécialisées dans les nouvelles technologies. Incarnez un stagiaire non payé vivant dans la ville dystopique de Neo-Cascadia, et servez-vous des ordures de bureau comme d’armes afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux, générés procéduralement, sous le site de votre entreprise.

[Le futur, ça craint]

Les entreprises forcées de mettre la clé sous la porte ne cessent de disparaître : elles sombrent sous terre et leurs employés sont condamnés à y errer en tant que monstres, pour l’éternité. Votre devoir est de mettre fin aux souffrances de ces monstres et de reprendre possession de leurs capitaux, pour que votre boss puisse s’acheter une nouvelle voiture ou quelque chose de ce genre.

[Les héros ne sont pas tous payés]

Affrontez les restes d’anciennes start-up spécialisées dans l’intérim, les sites de rencontre et la cryptomonnaie. Percez à jour les véritables motivations de votre employeur, une start-up à l’origine d’une boisson gazeuse appelée Fizzle, ainsi que celles de sa maison-mère : un fabricant de boîtes mensuelles avec une armée de drones de livraison fort utiles. Faites ami-ami avec vos collègues ! Embauchez un gobelin indépendant ! Sortez avec un slime ! Investissez dans la cryptomonnaie ! Mettez le feu à votre covoiturage !

[Flexibilité des combats]

Dans les donjons de Going Under, tout ou presque peut servir d’arme : des ordinateurs portables aux balais, en passant par des traversins. Vous pouvez également trouver de véritables armes, mais elles peuvent se briser à tout moment si vous ne faites pas attention. Jouer prudemment et choisir l’arme adaptée à la situation sont des prérequis si vous voulez sortir votre stage en vie.

[Des boss horribles]

Et dire que vous pensiez que votre boss était un monstre. Au fin fond des donjons rôdent les fondateurs des start-up maudites, qui s’enrichissent sur leurs investissements pendant que leurs employées se battent entre eux. Éliminez-les et retournez à la surface avec leurs reliques enchantées pour renforcer l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

[L’expérience comme gratification]

Au cours de votre exploration, vous trouverez de puissantes compétences qui modifieront votre façon de jouer. Apprenez-les dans le Café pour qu’elles apparaissent lors de vos prochaines parties. Utilisez souvent une compétence pour lui accorder une « promotion » et pouvoir commencer vos expéditions avec. Combinez une multitude de compétences pour créer d’incroyables synergies, et vous ferez le ménage en un rien de temps.

[De nombreux personnages]

Accomplissez des tâches pour vos collègues afin de sympathiser avec eux et débloquez leurs bonus uniques. Apprenez-en davantage sur Neo-Cascadia, les origines de Fizzle et la façon dont l’empire de la livraison par drone du nom de Cubicle est parvenu à dominer la ville. Pourrez-vous empêcher votre entreprise et vous-même de disparaître à jamais ?

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues sortira sur Nintendo Switch le 27 octobre.

Fellow Traveller ont annoncé leur nouveau jeu pour la Nintendo Switch : Paradise Killer, un jeu “First Person Open World Murder Mystery” développé par Kaizen Game Works. Il sortira le 4 septembre en Europe et en Amérique du Nord, et est disponible en préachat sur la boutique Nintendo eShop au prix de 15,99€ / 12,99£ / 15,99$ (prix normal à partir du 12 septembre : 19,99€ / 15,49£ / 19,99$).

MO:Astray sortira le 10 septembre sur Nintendo Switch pour $14.99.

G-mode a annoncé le jeu de simulation de vie insulaire Churashima Kurashi pour Nintendo Switch dans le cadre de leur série G-MODE Archives.

Churashima Kurashi permet aux joueurs de faire l’expérience de la vie et de se détendre sur une île fictive qui rappelle une île isolée d’Okinawa. Sur l’île, vous pouvez profiter des magnifiques plages de sable et de la mer d’un bleu étincelant. Les joueurs peuvent également interagir avec les nombreux habitants du village et les touristes, aller pêcher dans la mer, cuisiner des plats authentiques d’Okinawa, et bien d’autres choses encore. La série d’archives G-MODE 15 Churashima Kurashi sort le jeudi 10 septembre 2020, au prix de 500¥, et a reçu la note A du CERO (adapté à tous les âges). Les archives G-MODE sont constituées d’anciens titres pour smartphones G-MODE portés sur le Nintendo Switch. Churashima Kurashi marquera le 15ème titre de la série.

Meganoid sortira sur Nintendo Switch le 8 septembre pour £8.99.

Et on termine avec Vampire: The Masquerade – Shadows of New York qui sortira le 10 septembre.