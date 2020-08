Bloomberg confirme à son tour un nouvelle Nintendo Switch et des jeux majeurs pour 2021

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Après les informations de l’Economic Daily News hier, voir par ici, Bloomberg s’y met aussi avec un article du fameux Takashi Mochizuki.

D’après le site, Nintendo Co. prévoit de lancer un modèle amélioré de sa console Nintendo Switch l’année prochaine, ainsi qu’une gamme de nouveaux jeux, en cédant la vedette des vacances de 2020 aux consoles concurrentes de Sony et de Microsoft.

Les spécifications de la nouvelle machine n’ont pas encore été finalisées, bien que la société basée à Kyoto ait envisagé d’inclure plus de puissance de calcul et des graphiques haute définition 4K, ont déclaré à Bloomberg News les personnes informées de la stratégie. Nintendo fait face à une rude concurrence pour attirer l’attention des joueurs cet automne, alors que la PlayStation 5 et la Xbox Series X devraient arriver à temps pour la saison des achats de noël. La sortie de la version améliorée de la Nintendo Switch sera couplée ou suivie par une série de jeux de Nintendo et de studios extérieurs. Ces jeux s’adresseront à un large éventail de joueurs, des joueurs occasionnels cherchant à s’évader à petites doses aux fans plus dévoués qui s’adonnent à des séances de jeu marathon. L’accent mis sur le pipeline de l’année prochaine explique le calendrier relativement calme des sorties de jeux Nintendo jusqu’à présent cette année.

Nintendo a vendu 61 millions de consoles Nintendo Switch entre son lancement en mars 2017 et la fin du mois de juin de cette année. En prolongeant la durée de vie de la console avec une version améliorée, il est probable qu’elle devienne la génération de consoles la plus durable de la société.

Le géant du jeu a vu le succès record d’Animal Crossing : New Horizons et la pandémie prolongée de Covid-19 ont provoqué une hausse de plus de 70 % du cours de son action depuis la sortie du jeu en mars.

La société a eu du mal à suivre la demande pour ses jeux Switch et Switch Lite existants, bien qu’elle ait déclaré au début du mois que son goulet d’étranglement en matière de production avait été en grande partie résolu. Cette situation a été favorisée par la chute de la demande de smartphones, qui a libéré une partie de la pression sur les fournisseurs. L’assemblage de la prochaine console de Nintendo ne devrait pas commencer avant l’année prochaine car les partenaires de production sont occupés à fabriquer les modèles actuels. L’Economic Daily News de Taïwan a fait état pour la première fois lundi des plans de la nouvelle console. Un porte-parole de Nintendo a refusé de commenter.

L’industrie du jeu vidéo a connu une poussée sans précédent au cours du trimestre qui s’est terminé en juin, avec des grands noms comme Sony, Square Enix Holdings Co., Tencent Holdings Ltd. et Nintendo lui-même, qui ont largement dépassé les attentes des analystes, la pandémie ayant maintenu des millions de personnes confinées chez elles pendant de longues périodes. Ces entreprises ont fait preuve de prudence quant à la poursuite de la dynamique, bien que les données de la société de recherche japonaise Famitsu suggèrent que la demande de Switch et d’Animal Crossing est restée forte en août.

“Avec Nintendo Switch qui va bientôt entamer sa quatrième année, la situation est un peu différente de celle des consoles de salon que nous avons proposées par le passé”, a déclaré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en janvier, lorsqu’il a ajouté une note pour ne pas s’attendre à de nouvelles consoles en 2020. “En termes d’hardware, je pense que nous pourrons envisager différentes façons de nous développer à l’avenir”. La Wii est la console de salon de Nintendo la plus vendue à ce jour, avec 102 millions d’unités, tandis que la Nintendo DS portable a atteint 154 millions d’unités – et au moins un analyste s’attend à ce qu’un nouveau modèle Switch puisse faire augmenter les ventes suffisamment pour en faire la génération de hardware la plus performante de la société. “Le Switch va dépasser les ventes de la Wii même sans mise à jour”, a déclaré Hideki Yasuda, analyste à l’Institut de recherche Ace. “Et un plan de mise à jour du matériel permettrait même à la Switch de surpasser la Nintendo DS.”

Article en grande partie traduit du bloomberg, Source