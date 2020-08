De nouvelles boutiques lancent les précommandes pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Tout ce que l’on sait sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, c’est que le jeu a été annoncé à l’E3 2019. Depuis, c’est le silence radio. Quand pouvons-nous espérer apprendre de nouveaux détails ? Pas simple de répondre, mais en tout cas la guerre des précommandes semble être en préparation.

Deux nouvelles boutiques ont ajouté des placeholder pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Ils sont dépourvus de toute nouvelle information et n’ont tous deux pas de date de publication, mais voir deux autres annonces apparaître en même temps semble un peu trop fortuit. Les précommandes sont disponibles sur le site du détaillant allemand Saturn, ainsi que sur Amazon Germany.

Attention, il est aussi possible, voir probable, que les deux précommandes n’annoncent rien du tout.