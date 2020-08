Gamescom 2020 : Modus Games annonce de tous nouveaux jeux

Ary and The Secret of Seasons

Partenaire officiel de la Gamescom, le contenu de Modus sera présenté à ONL, Future Games Show, et aux différents shows produits par IGN et Webedia

Walnut Creek, Californie – 26 août 2020 – L’éditeur indépendant Modus Games annonce son lineup pour la Gamescom 2020, qui contient l’arrivée d’un tout nouveau jeu qui sera officiellement annoncé durant la soirée d’ouverture de Geoff Keighley le 27 août. De plus, le thriller psychologique In Sound Mind, le magnifique voyage RPG Cris Tales, le jeu d’aventure et de plateforme Ary and the Secret of Seasons et la suite du jeu d’horreur Remothered intitulé Broken Porcelain montreront tous de nouveaux éléments tels que des livestreams, des interviews et bien plus encore durant toute la Gamescom cette semaine.

Ary and the Secret of Seasons (eXiin, Fishing Cactus) : Ary and the Secret of Seasons présente aux joueurs Ary, une jeune fille capable de manipuler les saisons. Le chaos régnant sur son monde, Ary débute son voyage afin de le sauver, brandissant sa capacité unique afin de vaincre de nombreux ennemis, résoudre des énigmes environnementales, et explorer les nouvelles régions d’un monde magnifique mais en péril.

Remothered: Broken Porcelain (Chris Darril, Stormind) : La série Remothered, le jeu d’horreur primé, est de retour avec la suite tant attendue Remothered: Broken Porcelain. Elle est un prologue ainsi qu’une suite de l’aventure Remothered: Tormented Fathers. Les joueurs pourront revivre les événements passés et douloureux des personnages durant des flashbacks intenses et vivront des horreurs indescriptibles dans le présent au sein de l’auberge Ashmann.

Cris Tales (Dreams Uncorporated, SYCK) : Cris Tales suit les aventures d’une jeune fille à travers un monde luxuriant. Ses actions traversent le temps, agissant à la fois sur le passé et le futur. Avec un gameplay basé sur l’exploration et des combats au tour par tour à la fois dans le passé, le présent et le futur, cet hommage à l’âge d’or des JRPG est un ambitieux enrichissement des thèmes de l’histoire et des combats de ce genre classique.

In Sound Mind (We Create Stuff) : Par les créateurs du célèbre classique Nightmare House 2, voici une expérience horrifique et psychologique créative défiant les attentes et plongeant les joueurs au plus profond de leur esprit. In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique à la première personne avec des énigmes frénétiques, des combats de boss uniques et une bande-son originale composée par The Living Tombstone.

D’autres trailers, livestreams et annonces sont prévus dont un tout nouveau jeu Modus dès demain !