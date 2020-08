Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate (Nintendo Switch) – Le test

Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ? – Infinite Combate ou Danmachi pour les intimes, est un jeu sorti sur nos consoles depuis le 28 Novembre 2019 au Japon et seulement depuis le 7 août 2020 pour nous les occidentaux. Il a été édité par Pqube dont nous avons déjà entendu parler pour les sorties de jeux comme Cat Quest, New Super Lucky’s Tales ou encore Arcade Spirits dont certains tests sont sur Nintendo-Town.

Le jeu développé par le studio 5pb, que l’on peut retrouver derrière des jeux comme Steins Gate, Psycho-Pass, Robotics Notes ou encore travaillant sur le scénario de Bravely Default sur DS. Il nous propose cette fois-ci une adaptation, pour les fans de light novel et d’anime, de Danmachi en jeu-vidéo. Le jeu reprend des éléments de la première saison de l’animé en y incluant des nouveautés scénaristiques pour le plaisir des fanatiques du projet en général.

Mais que raconte ce jeu ? Qu’est-il vraiment ? Plaira t-il à tout le monde ?

C’est bien ce que nous allons découvrir au fil de ce test.

Des dieux parmi nous, la Familia

Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? – Infinite Combate se déroule dans un univers fantasy où les dieux, afin d’expérimenter les difficultés du monde d’en-bas, ont décidé de limiter leurs pouvoirs. Pour interagir avec les humains, chaque Dieu s’est donc créé une Familia.

Une Familia est un groupe d’aventuriers qui se rassemblent pour se soutenir et s’entraider avant de s’engager dans un dangereux labyrinthe nommé « Donjon ». Les membres d’une Familia récupèrent alors des cristaux au sein de ce « Donjon » afin de créer des objets magiques et de les utiliser au combat ou de les échanger contre de l’argent.

L’un de ces humains, Bell Cranel, est le jeune héros de l’histoire de DanMachi. En tant que seul membre de la Familia Hestia, il a un peu plus de mal que les autres, mais il fait de son mieux pour s’améliorer !

Le gameplay mixe entre un dungeon-crawling et un RPG, dans un style rappelant le genre visual novel. Certains événements du jeu sont issus de la première saison de l’anime « Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? » auxquels ont été ajoutés du contenu exclusif.

En plus du Story Mode, vous devrez tester vos compétences dans des niveaux générés procéduralement dans le mode Extra Donjons, et pourrez en apprendre plus sur chacun des personnages dans les Date Events.

Mais comment tout cela se présente à nous ?

Entre visual novel et RPG/Donjons

Danmachi nous est présenté en trois partie distinctes :

La première est la partie visual novel assez classique, où nous verrons les différents personnages de l’histoire aux travers d’images et de voix doublées tout au long pour chacun d’eux. Le visual novel se partage en plusieurs chapitres, pour chaque chapitre, vous aurez la partie avec Bell Cranel et aussi la partie avec Aiz.

La deuxième partie qui sera elle la partie RPG, nous fera découvrir plusieurs menus nous proposant toutes les phases d’améliorations de personnages (arme, armure, soins etc.) et les renforcements ou achat de matériaux avec le shop, qui sera toujours disponible, pour vous procurer les différents items dont vous aurez besoin. Cette partie RPG est plutôt classique et pas très poussée, en résumé, nous faisons des donjons, nous gagnons de l’argent et des points de renforcements. Ces points de renforcements sont classés par points, imaginons : je veux augmenter mon armure et il me faut 18pts de renforcements, j’aurai juste à regarder combien valent mes objets, par exemple un ongle d’orc vaut 5pts une corne de black rhino vaut 6pts et une antenne de virga 7pts, il faudra donc que j’additionne le tout pour créer mon amélioration. C’est pareil pour les armes et bien entendu, il vous faudra aussi de l’argent !

La troisième phase de jeux est la partie donjon, celle-ci se lance une fois que vous déciderez de la lancer. Pour faire simple, une fois que vous aurez terminé la première partie (visual novel) et que vous estimerez que la seconde est opérationnelle pour vous et votre personnage (rpg), vous aurez le choix de partir sur la quête principale qui ouvrira donc les donjons de la trame principale ou alors les quêtes secondaires qui ouvriront les quêtes pas axées sur l’histoire, mais plus sur des différentes demandes de personnages.

Une fois dans ce donjon la vraie phase de gameplay s’offre à vous avec un système plutôt facile et rapide à prendre en main.

Les zones de donjons se font en étage. A chaque étage vous aurez accès à différentes zones avec un nombre de monstres à combattre et bien entendu ils seront plus fort d’étage en étage. Pendant ses phases de donjon, vous aurez aussi parfois des objectifs à atteindre pour vous mettre un peu la pression, comme par exemple battre un certain nombre d’ennemis en 3 min, ou trouver 10 bouteilles de vin avant 4min etc … Le jeu ne nous propose pas qu’une simple découverte de zone et d’étages, mais il nous lance aussi quelques challenges afin de nous mettre en difficulté.

La prise en main se fait donc ainsi : joystick déplacement de personnages, les touches X et A pour les attaques au corps-à-corps sachant que les attaques avec le bouton A sont moins puissantes que celles déclenchées par le bouton X mais elle sont plus rapide que cette dernière.

On retrouvera ensuite le bouton B qui lui servira d’esquive pendant les combats et le bouton Y pour la magie que votre personnage acquiert par la suite.

Parmi toutes ses touches, vous aurez aussi les flèches directionnelles qui serviront à utiliser les différents items que vous aurez choisi d’équiper avec une quête, comme des herbes médicinales ou tout simplement des potions ou antidotes contre du poison.

Pour terminer les gâchettes L et R seront utilisées, pour activer une attaque spéciale envoyée par le coéquipier que vous aurez choisi pour vous accompagner au long de ce donjon. Une fois les deux gâchettes enclenchées en même temps, votre personnage principal activera lui aussi sa technique spéciale.

Un peu d’effort…

Graphiquement, le jeu ne propose pas réellement une qualité incroyable, ce qui rend triste l’expérience et nous force à rester accrocher sur le visual novel plus que sur le gameplay…

La première partie de jeu (donc le visual novel) est un moment plaisant pour ceux qui aiment lire et regarder des images, même si celles-ci n’ont pas énormément d’actions ou d’animations excepté les bouches qui bougent ou encore les personnages qui montent et descendent nous faisant croire le salut japonais ou les excuses. Les dialogues sont japonais et traduit en anglais (et non toujours pas de traduction française). Les voix pendant ses phases de lecture, sont doublées pour chaque personnage et surtout sont présentes tout le long. Le seul souci, c’est que l’équilibrage des voix est très mal réglé, on peut se retrouver à entendre une voix de loin presque inexistante, or que celle-ci est censée être à côté du personnage principal et donc être au premier plan. Cela arrive souvent quand on nous propose 3 personnages à l’écran, souvent un des trois est mal entendu. Mais le character design des personnages est beau et bien coloré.

Le réel problème vient des graphismes en phase de gameplay dans le donjon. Les personnages sont proposés dans un style Chibi (petit corps, grosse tête) et graphiquement ce n’est pas beau… Le design du personnage bave et ne rend pas net du tout à la limite du flou, les phases de découverte du donjon sont vide de décor et de finition sur les textures. On se retrouve donc avec un personnage pas au top et dans un décor sans rien à part 4/5 rocher traînant par ici et par là.

Les musiques du jeu sont assez répétitives et pas entraînantes du tout. On se retrouve souvent avec la même musique encore et encore. Les bruitages pendant les phases de combat ne sont pas mieux non plus. Il y a donc que les phrases dites pendant les techniques spéciales des personnages qui sont toujours un plaisir à entendre, le reste manque un peu de saveur et c’est bien triste…