Lancement de Moero Crystal H, le jeu de rôle façon dungeon crawler ultra sexy, le 17 septembre

La suite de la série GenkaiTokki débarque en Occident sur Nintendo Switch

Hong Kong, le 27 août 2020 – Dans le cadre d’une collaboration commune, le développeur et éditeur indépendant Eastasiasoft et le site de vente en ligne Playasia ont le plaisir d’annoncer que la version Nintendo Switch de Moero Crystal H, le jeu de rôle façon dungeon crawler ultra sexy de Compile Heart et Idea Factory, sera disponible sur l’eShop à partir du 17 septembre. Le jeu sera proposé au prix de 39,99 $ / 39,99 € / 34,99 £, avec une réduction de 15 % au lancement, et il pourra être pré-chargé à partir du 10 septembre. L’édition physique distribuée en exclusivité par Playasia sera expédiée en même temps.

Moero Crystal H est un Dungeon-RPG racontant l’histoire de Zenox, le « pervers chanceux », qui doit s’associer à un gang de filles-monstres pour récupérer le Soutien-gorge de l’Obscurité volé, un objet particulièrement puissant, dans l’espoir de sauver le monde. Équipés des « Culottes de lumière » pour les guider, nos héros se lancent dans une quête mythique.

Moero Crystal H propose des combats au tour à tour approfondis tandis que les joueurs explorent une série de donjons sur grille. Combattez et recrutez plus de 80 filles-monstres, puis mélangez et assortissez leurs tenues pour modifier leur apparence et leurs compétences. Montez à bord du « Funyaton-Go » pour les sections shoot’em up et découvrez les niveaux secrets que cachent les filles-monstres. Améliorez les quartiers de votre gang et associez les filles-monstres au sein de colocations. Avec son esprit fantaisiste délicieusement excentrique et son humour décalé, Moero Crystal H est l’ultime aventure hédoniste !

« Chez Eastasiasoft, nous sommes fiers de pouvoir présenter la suite de la série GenkaiTokki au public occidental, notamment grâce à notre collaboration avec Playasia », a déclaré Joshua M French, Community Manager chez Eastasiasoft. « Moero Crystal H est un RPG original qui se distingue par son gameplay captivant et son style visuel peu répandu en dehors du Japon. La sortie mondiale de la version Nintendo Switch du jeu va contribuer à lui apporter la reconnaissance qu’il mérite ! »

Grâce à cette sortie, le public occidental va découvrir pour la première fois le troisième opus de la série GenkaiTokki. Datant de 2015, la version d’origine de Moero Crystal était un jeu PlayStation Vita, mais il n’est jamais sorti en dehors de l’Asie. Dans le sillage de Monster Monpiece et de Moero Chronicle, Moero Crystal H est une histoire autonome mettant en scène de nouveaux personnages. Cette édition remasterisée propose une présentation HD améliorée, tous les personnages des DLC précédents, des sous-titres en anglais et la nouvelle fonctionnalité « Double Scratch », qui met à jour le mode « Loving Scratch » pour permettre aux joueurs d’interagir et de s’attirer l’affection de deux filles-montres (avec désormais un support HD Rumble).

Des produits dérivés sous licence officielle sont désormais disponibles pour accompagner la sortie de la version physique de Moero Crystal H sur Nintendo Switch ! Des t-shirts à manches longues et à manches courtes de qualité ainsi que des casquettes à l’effigie du chasseur de culottes préféré de tous seront disponibles ! De magnifiques impressions sur toile seront également en vente, avec des illustrations de personnages et de scènes réalisées par le concepteur de personnages Katsuyuki Hirano. Des versions aux formats 30 x 45 cm et 13 x 18 cm sont disponibles sur Playasia.com.