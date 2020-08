Moon Kid et Devolver Digital font les gros yeux et lancent Witcheye sur Switch et Steam !

Quand un chevalier et un magicien un brin obséquieux volent les ingrédients de son sortilège, une sorcière affable se transforme en œil volant et vengeur pour demander réparation. Witcheye conte ce périple risqué sous les atours d’un jeu de plateforme et d’aventure à l’ancienne, par l’équipe derrière le hit viral The Great Gasby sur NES. Il est désormais disponible sur Nintendo Switch et PC via Steam !

Sorti l’été dernier sur Apple Arcade, Witcheye bénéficie d’un système de contrôle innovant mêlant tactile et motion control. Sur PC et Switch, le globe oculaire répond toujours au doigt et à l’œil pour une aventure vivifiante et colorée qui mettra vos réflexes à rude épreuve. Avec la gestion des Joycons, les joueurs peuvent maintenant rebondir sur les ennemis et éviter les myriades de pièges disséminés au long des six mondes pleins de vie en choisissant leur mode de contrôle préféré.

Chacun des 50+ niveaux est unique et propose quelque chose de nouveau : un ennemi, un environnement, une mécanique, des secrets… Le tout prend vie dans un pixel art radical et enchanteur qui flatte la rétine et une bande-originale vivante et entraînante en diable.

Le designer Peter Malamud est le co-créateur (avec Charlie Hoey) du hit Nes The Great Gatsby, ainsi que des jeux d’action-puzzle mobile remarqués Satellina et Satellina Zero.

« Je ne pensais pas passer un si bon moment avec ce globe oculaire rebondissant » – TouchArcade.