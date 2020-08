Oddworld: Munch’s Oddysee – Le jeu débarque aujourd’hui en version physique !

Paris, FR et Californie, US – 27 août 2020 – Bonne nouvelle pour les collectionneurs ! L’Edition Limitée d’Oddworld: Munch’s Oddysee est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch.

Mais que peut-elle bien contenir, vous demandez-vous ? Ravi de l’entendre !

L’Edition Limitée d’Oddworld: Munch’s Oddysee est remplie de bizarreries qui feront forcément plaisir aux fans ; comme un lenticulaire unique, un porte-clés représentant une empreinte de Munch, des stickers et le jeu de base, mis à jour pour Nintendo Switch.

Deuxième jeu des trois titres classiques d’Oddworld, Oddword: Munch’s Oddysee s’ajoute à présent à Oddworld: Stranger’s Wrath ! Ils sont tous deux disponibles en version physique et sur le Nintendo eShop.

Oh… et si vous vous posez la question, Oddworld: New ‘n’ Tasty est le troisième titre Oddworld à avoir été annoncé sur Nintendo Switch. Les éditions Standard et Limitées sont dès maintenant disponibles en pré-commande. Les précommandes sur le Nintendo eShop commenceront quelques semaines avant la date de sortie du jeu, en octobre.

Quand l’histoire commence, vous incarnez un Gabbit nommé Munch, héros d’une étrange odyssée…

Comment vous sentiriez-vous si vous aviez une jambe cassée à cause d’un piège à Scrab ?

Si vous étiez enlevé par des scientifiques peu scrupuleux ?

Si on vous implantait un appareil extraterrestre dans le crâne ?

Actuellement piégé dans un horrible centre de test animal, connu sous le nom de “Laboratoires Vykkers”, Munch est en mauvaise posture. Ses compagnons Gabbits ont été tellement chassés que son espèce est en voie d’extinction… Munch serait peut-être le seul survivant !

Et la dernière boîte de Gabbiar – seuls œufs de Gabbit encore existants – sera bientôt vendue aux enchères et très probablement dévorée… Dès lors, les Gabbits ne seront plus !

Et c’est à vous, camarade Oddworldien, de guider et aider Munch à s’échapper et peut-être même à sauver quelques Fuzzles également enfermés dans le laboratoire de tests, en cours de route.

Une fois libre, Munch fera équipe avec Abe. Ensemble, ils seront guidés par la sagesse du célèbre Raisin Mythique…

Réussirez-vous à récupérer les derniers œufs de Gabbit ?

Sauverez-vous les compagnons Mudokons d’Abe ?

Et qu’en sera-t-il des Fuzzles ?