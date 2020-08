Jurassic World Evolution: Complete Edition disponible sur Nintendo Switch le 3 novembre !

Les joueurs auront la possibilité de créer et gérer leur propre Jurassic World n’importe où

Cambridge, Royaume-Uni – 27 août 2020. Frontier Developments plc (AIM: FDEV) dévoile aujourd’hui Jurassic World Evolution: Complete Edition sur Nintendo Switch™ le 3 novembre 2020 et disponible en précommande sur le Nintendo eShop dès maintenant. Le jeu s’appuie sur l’univers de la licence Jurassic World, les films à succès de Universal Pictures et d’Amblin Entertainment. Développé en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, Jurassic World Evolution: Complete Edition propose aux joueurs de gérer l’une des plus grandes destinations touristiques du cinéma.

Suite au succès de Jurassic World Evolution sur PC, PS4 et Xbox One, Jurassic World Evolution: Complete Edition sur Nintendo Switch™ permet aux joueurs de profiter du jeu n’importe où et n’importe quand.

Vendu avec tous les DLC disponibles jusqu’à présent, Jurassic World Evolution: Complete Edition contient les trois extensions principales : Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park, Jurassic World Evolution: Claire’s Sanctuary, et Jurassic World Evolution: Secrets of Dr. Wu, ainsi que quatre Packs de dinosaures et la collection de skins Raptor Squad.

Les joueurs pourront plonger dans toutes les facettes de leur propre Jurassic World puisqu’ils auront le contrôle des opérations sur la légendaire île Isla Nublar ainsi que les îles alentours de l’archipel Muertes. Avec le sort du parc entre leurs mains, les joueurs peuvent construire des attractions, ainsi que des centres de confinements et de recherches afin de créer de nouvelles espèces de dinosaures doués d’émotions, de pensées mais aussi capable d’interagir avec leur environnement.

Assisté par des personnages clés tirés des films tels que le Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum), le Dr. Alan Grant (Sam Neill), la Dr. Ellie Sattler (Laura Dern), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), et le Dr. Henry Wu (BD Wong), les joueurs pourront mettre au défi leurs compétences de construction et de gestion. Les joueurs pourront jouer de plusieurs manières : que ce soit en contrôlant le jeu grâce aux options avancées de gestion ou bien aller directement sur le terrain dans un gameplay centré sur l’action au sol ou dans les airs. Chaque choix mène à une voie différente et des défis spectaculaires apparaissent lorsque “la vie trouve son chemin”.