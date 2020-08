Par Toutatis ! Le premier trailer du jeu “Astérix & Obélix XXL : Romastered” est dévoilé !

Les deux célèbres Gaulois reviennent dans une version garnie de Romains !

Paris, 28 août 2020 – Microids est heureux de présenter le tout nouveau trailer du jeu Astérix & Obélix XXL : Romastered, dévoilé hier soir durant la Gamescom 2020.

Version remasterisée du jeu d’action/aventure sorti en 2003 et développé par OSome Studio, le titre sera disponible en Europe dès le 22 octobre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC/Mac.

Astérix & Obélix XXL : Romastered est un jeu intergénérationnel à la portée de tous ! Du jeune Gaulois en devenir à la guerrière avertie, l’aventure qui attendra les joueurs est une ode à nos héros, transposée dans l’univers du jeu vidéo en 3D.

Et des nouveautés seront évidemment de la partie ! Des graphismes remasterisés aux musiques, animations et gameplay entièrement retravaillés, cette version 100% « Romastered » apportera de belles surprises aux chasseurs de sangliers !

Il sera toujours possible, comme dans toutes les aventures d’Astérix & Obélix XXL, d’alterner entre les deux Gaulois en fonction de la situation.

Au-delà de ces améliorations, 4 nouveaux et irréductibles modes de jeu seront proposés aux joueurs, pour baffer toujours plus de Romains :

Un mode « Parcours » pour tester votre agilité

Un mode « Contre le sablier » pour les Gaulois aimant la vitesse

Un mode « Extrême » pour les plus valeureux Gaulois en quête de nouveaux défis !

Enfin, cerise sur le sanglier : un quatrième mode, nommé « Retro », permettra d’alterner en un instant entre les graphismes originaux et la version remasterisée. De quoi faire plaisir aux fans et aux nostalgiques !

***

A propos de l’histoire :

Cette fois-ci, le célèbre petit village d’Armorique n’a malheureusement pas résisté à l’envahisseur….

Tous les villageois ont été capturés et emprisonnés aux quatre coins du monde par les Romains ! Partez à leur rescousse avec Astérix, Obélix et le fidèle Idéfix et parcourez la Normandie, la Grèce, l’Helvétie et l’Égypte, avec évidemment une halte à Rome (puisque tous les chemins y mènent !). Rome, destination finale pour parachever votre mission et ramener chacun de vos amis sain et sauf !

Pour pouvoir libérer Panoramix, Falbala, Assurancetourix et tous les autres, il vous faudra combattre tous ceux qui se dresseront sur votre route : Romains, pirates et même Vikings !

Faites dès maintenant le plein de potion magique et

rejoignez les plus célèbres des Gaulois dans cette aventure XXL !