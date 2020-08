Partez à la chasse aux cosmiques ! Nexomon : Extinction est disponible en version physique !

Saint Ouen, France, 28 août 2020 : PQube et VEWO Interactive sont heureux de partager avec les joueurs la sortie de leur jeu Nexomon: Exctinction ! Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Pour rappel, Just For Games distribue la version physique du jeu sur le territoire français. Vous pouvez désormais retrouver le jeu chez tous vos commerçants habituels.

Découvrez le trailer de lancement du jeu :

Découvrez les 381 Nexomons sur la page Nexopedia : https://pqube.co.uk/nexomon-extinction/category/nexopedia/

Attention, certains Nexomons restent encore cachés dans les herbes jusqu’à la sortie et ne se montreront pas avant…

A propos de Nexomon: Extinction :

Attraper un Nexomon se fait s’en doute un peu différemment de ce à quoi vous pouvez vous attendre, alors n’hésitez pas d’aller voir les nouveaux clips ci-dessous, montrant comment on attrape un Nexomon, avec en bonus quelques unes des nombreuses quêtes qui vous attendent, avec certains des personnages les plus excentriques que vous rencontrerez !

! NEW ! Une légende ?

Une rumeur court dans le monde de Nexomon…

Chaque Nexomon pourrait avoir une version alternative de son apparence de façon très très rare dans la nature… La légende appelle cela les “versions cosmiques” des Nexomon (skin alternatif). Malheureusement, personne ne les a encore jamais vu… Serez-vous les premiers à découvrir ces apparences alternatives ?

Comment attraper un Nexomon

Il existe de nombreuses façon d’améliorer vos chances de capture dans Nexomon: Extinction : en s’entraînant grâce a un mini-jeu, en obtenant le bon type de nourriture, et bien plus encore ! Trouvez la petite douceur que votre Nexomon appréciera, ou bien le piège le plus efficace contre son élément. Entraînez-vous et devenez le plus grand des dresseurs !

Comment attraper un Nexomon :

Explorez le monde

Dans Nexomon: Extinction, vous devrez devenir membre la guilde des Dresseurs afin de rejoindre le combat contre le tout puissant Tyrant Nexomon, dévastant la surface de ce monde. Mais le monde de Nexomon abrite aussi de mystérieuses, amusantes et palpitantes quête secondaires, de la récolte, des histoires à découvrir et à raconter et bien plus encore.

Un toute nouvelle aventure RPG :

Des personnages excentriques

Nexomon: Extinction est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux – du moins pas tout le temps ! Vous tomberez sur des situations vraiment amusantes, guidées par un sens de l’humour franchement rafraîchissant, et ce tout au long de votre voyage. Si vous appréciez le sarcasme et les personnages qui réussissent à briser le quatrième mur, c’est le jeu de dressage qu’il vous faut !

Un casting de personnages excentriques :