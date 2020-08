Windbound est désormais disponible sur Nintendo Switch !

Mettez les voiles avec Kara tandis qu’elle brave les tempêtes !

Le nouveau jeu de Deep Silver, Windbound est désormais disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™, Google Stadia et PC (sur Steam et sur Epic).

Pour coïncider avec la sortie, Deep Silver propose également un journal des développeurs de six minutes, proposant gameplay et interviews avec des personnes clés du développement de chez 5 Lives Studios, dévoilant les coulisses de la création de Windbound.

“Créer Windbound a été une expérience inoubliable. Nous sommes passés par des vents calmes et des eaux turbulentes” explique Mitchell Clifford, Co-fondateur et Lead Animator chez 5 Lives Studios. “Nous sommes très heureux que les joueurs puissent enfin embarquer pour cette aventure aux côtés de Kara et explorer les mystères des îles oubliées. Cela ne représente que les prémices de l’univers de Windbound, des choses passionnantes sont à venir.”

Ce trailer de lancement donne le coup d’envoi d’une série de 3 journaux des développeurs.

Qu’est ce qui rend ce monde si unique ?

Qui est donc cette fameuse Kara ?

Quelles sont les sources d’inspiration de cette bande-son féérique ?

Cette série de vidéos répond à toutes ces questions et bien plus encore. Mettant ainsi à l’honneur les développeurs qui ont passé plus de trois ans à dédier leur vie au moindre pixel de ce Windbound.

Faîtes un tour sur le @windboundGame tous les vendredis tandis que le studio dévoilera comment Windbound est devenu le jeu qu’il est aujourd’hui.

Windbound est un très joli jeu de survie, un rogue like à la troisième personne, animé par la chasse, l’exploration et le crafting. Les joueurs incarnent Kara qui s’est échouée sur une terre inconnue et qui doit apprendre à survivre, tout en résolvant les mystères des îles oubliées.

Windbound innove dans le genre des jeux de survie. Il se concentre sur une chasse nomade et sur l’exploration, ainsi que sur la construction de bateaux. L’amélioration de ce dernier permet d’offrir aux joueurs une expérience de navigation immersive. Le jeu garantit une rejouabilité sans fin grâce à la faune extrêmement riche et les nombreuses options de craft, notamment avec le bateau.

A propos de Windbound :

Les Îles perdues vous appellent, découvrez leurs secrets.

Naufragée seule sur une île inconnue, vous devez explorer et survivre à des terres et des eaux périlleuses pour retrouver votre tribu.

Vous êtes Kara. Vous êtes une guerrière, surprise en mer lors d’une tempête, et naufragée loin des vôtres. Éjectée de votre bateau et à la merci des flots tumultueux, vous êtes jetée sur les côtes des Îles perdues, un mystérieux paradis.

Sans bateau, sans nourriture et sans outils, n’ayant pour survivre que sa volonté et son talent, Kara doit explorer cette île splendide à la recherche de ressources. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre, contre la nature et des créatures sauvages et fantastiques.

En explorant d’autres îles et les ruines qui y sont disséminées, les secrets du passé et des indices du futur seront dévoilés. Démêlez les mystères qu’elles recèlent et vous pourriez y apprendre bien plus que le chemin du retour.

Caractéristiques

Découvrez les secrets des Îles perdues

Embarquez dans un voyage initiatique et découvrez l’histoire des idylliques Îles perdues, dont chacune détient la clé d’un mystère et des révélations inattendues.

Explorez aussi loin que l’horizon

Dirigez-vous vers l’horizon, traversez les îles, dont chacune abrite sa propre faune, ses paysages spécifiques et des défis particuliers à surmonter.

Exploitez la terre

Cherchez des ressources qui vous permettront de fabriquer tout un arsenal d’outils et d’armes, chassez la faune sauvage et améliorez votre bateau. Vous devrez lever l’ancre quand les ressources commenceront à s’épuiser.

Construisez le navire parfait

Votre bateau est votre compagnon le plus important dans ce voyage. Fabriquez le vôtre avec soin et personnalisez votre voile pour affronter des eaux traîtresses en allant d’une île à une autre. Préparez votre bateau à affronter des tempêtes, des vagues gigantesques et de dangereuses créatures marines.