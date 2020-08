La nouvelle bande-annonce de Cris Tales dévoile les motivations du protagoniste Crisbell et donne un aperçu de deux nouveaux personnages

Luttez contre la tyrannie cet automne

Walnut Creek, Californie – le 28 août 2020 – Modus Games dévoile une nouvelle bande-annonce pour le très attendu JRPG Cris Tales, en prévision de la sortie du jeu le 17 novembre, en version physique et numérique sur Switch, PS4, PC, Xbox One et Stadia pour 39,99€. Cris Tales est disponible en précommande dès maintenant. Présentée par la protagoniste Crisbell, la nouvelle bande-annonce révèle ses motivations et ce qui l’a conduite dans sa quête pour sauver le monde de la tyrannie. Cris Tales sortira également sur PS5 et Xbox Series X pendant les fêtes de fin d’année.

En plus des nouvelles séquences de jeu présentant des environnements étonnants, la bande-annonce révèle également de toutes nouvelles scènes de combat explosives et rythmées offrant un aperçu de deux nouveaux membres du groupe de Crisbell, JKR-721 et Zas.

Cris Tales est un RPG d’inspiration classique où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un même écran. Les joueurs peuvent utiliser l’étonnante capacité de Crisbell à se glisser entre les époques, en aidant les citoyens à travers les royaumes de Crystallis et en envoyant les ennemis à des époques précises pour prendre le dessus.

Le jeu est très attendu depuis sa révélation à l’E3 2019, où il a remporté plusieurs récompenses et nominations, dont celle de meilleur jeu indépendant. Les joueurs peuvent se rendre sur le Xbox Store, le PlayStation Store, le Nintendo eShop, Steam ou GOG pour télécharger la démo sur la plateforme de leur choix dès maintenant.