Imposez votre style dans Monster Truck Championship

Lesquin, le 28 août 2020 – NACON et le studio TEYON sont heureux de présenter une nouvelle vidéo de Monster Truck Championship, qui fait la part belle à son contenu. La première simulation de Monster Trucks sera disponible le 15 octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, et un peu plus tard sur Nintendo Switch TM.

Dans Monster Truck Championship, les pilotes prennent le volant d’un des 16 véhicules pour participer à 5 grands types d’épreuve. Les championnats vous feront concourir dans 25 stades et circuits répartis dans plusieurs villes des États-Unis.

Chacun des véhicules possède de nombreuses options de personnalisation en vue de modifier les performances et la conduite : changez le moteur pour une meilleure accélération et une vitesse de pointe plus importante, ajustez la traction du monster truck selon les pneus sélectionnés ou choisissez des suspensions propices aux figures les plus impressionnantes ! Tous ces éléments peuvent également bénéficier de micro-réglages afin d’obtenir un véhicule capable de s’adapter aux différentes épreuves. D’autres détails peuvent aussi être modifiés, comme la couleur du véhicule, des accessoires à l’avant et à l’arrière ou encore des stickers. Au total, plus d’une douzaine d’éléments sont modifiables, permettant à tous les pilotes de parader avec un style et un pilotage unique, que ce soit seul ou lors de compétions en ligne.

Proposant une approche réaliste de la conduite, très différente d’un jeu d’arcade, Monster Truck Championship permet aux joueurs de se lancer dans des courses endiablées, de réaliser des figures aériennes ou au sol crédibles et spectaculaires, en appréhendant la physique particulière de ces véhicules.

Monster Truck Championship sera disponible le 15 octobre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, et un peu plus tard sur Nintendo Switch.