La nouvelle bande-annonce de Remothered: Broken Porcelain “Whispers”, raconte l’histoire captivante d’un amour secret

La suite du jeu d’horreur du créateur Chris Darril sera disponible le 20 octobre.

Walnut Creek, Californie – le 31 août 2020 – L’éditeur de jeux indépendants Modus Games présente la bande annonce ” Whispers” du prochain thriller psychologique, Remothered : Broken Porcelain. Déjà disponible en précommande numérique et physique, le jeu est prévu pour le 20 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC au prix de 29,99 € et sur Nintendo Switch au prix de 34,99 €. La bande-annonce à la fois touchante et glaçante “Whispers” raconte comment la protagoniste du jeu, Jennifer, et sa timide compagne Lindsay se soutiennent mutuellement à l’auberge Ashmann, une résidence pleine d’horreurs inattendues.

Remothered: Broken Porcelain est la suite du jeu salué par la critique, Remothered Tormented Fathers. Remothered: Broken Porcelain du créateur Chris Darril propose un nouveau gameplay et de nouveaux éléments narratifs qui entraîneront les fans dans une expérience incroyablement immersive et obsédante, en faisant certainement l’une des sorties les plus inoubliables de 2020.