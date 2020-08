Un nouveau trailer pour WRC 9

Lesquin, le 31 août 2020 – A l’occasion de la Gamescom, NACON et le studio KT Racing sont heureux de proposer un point complet sur toutes les améliorations que propose WRC 9, le jeu officiel du FIA World Rally Championship. A quelques jours de la sortie du jeu, Alain Jarniou, Creative Director chez KT Racing, revient en vidéo sur les nouveautés de cet opus.

La saison WRC 2020 a connu de nombreux changements dus à la situation sanitaire. Plusieurs rallyes ont été annulés, dont ceux de trois pays mythiques qui font malgré tout leur entrée dans le jeu cette année, l’occasion pour les fans de se consoler et de s’essayer à trois nouveaux circuits :

Le mythique rallye du Kenya qui offre des routes uniques, entre savane, grands espaces et petits villages aux passages parfois très étroits

La Nouvelle Zélande, rallye de terre très technique où les virages s’enchaînent très rapidement

Le Japon, un rallye sur asphalte avec des routes très étroites dans les montagnes de la région de Nagoya

L’aspect simulation du jeu évolue encore cette année avec de nombreux éléments retravaillés, dont la dynamique, l’IA, le comportement de la voiture ou les sensations de conduite. Chaque joueur peut également régler très finement sa voiture avant de la tester sur les routes de la zone de free roaming dans différentes conditions.

Grande nouveauté de cette année, le mode Clubs donne aux joueurs la possibilité de créer leur propre championnat et de le rendre accessible à leurs amis ou à toute la communauté. Ils peuvent sélectionner jusqu’à 8 spéciales dans les pays de leur choix, la catégorie de voiture voulue et les conditions du championnat. Un mode très attendu par la communauté !

WRC 9 bénéficiera d’une durée de vie étendue avec l’arrivée de mises à jour gratuites pendant plusieurs mois après sa sortie. De nombreux contenus seront ajoutés tels qu’un Mode Co-pilote qui permettra à 2 joueurs en ligne de vivre l’expérience unique d’un véritable rallye. Le Mode Photo sera également ajouté, ainsi que de nouvelles spéciales dans les rallyes du Portugal et de Finlande, de nouvelles voitures et des équipes, rendant le jeu encore plus complet.

* * *

Avec WRC 9, les équipes passionnées du studio français KT Racing n’ont pas ménagé leurs efforts pour continuer à répondre aux attentes des fans les plus exigeants en quête de réalisme et de challenge. Avec un mode carrière enrichi et de nombreuses améliorations techniques, le jeu plongera les joueurs au cœur de la nouvelle saison du FIA World Rally Championship en incluant tous les contenus de l’année, et bien plus encore :

3 nouveaux rallyes : Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya

Plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC

Plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat

Des nouveaux modes de jeu exclusifs à découvrir prochainement

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur Xbox One, PS4™ et PC via l’Epic Games Store. Les versions Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch™ seront disponibles à une date ultérieure.