Une nouvelle vidéo pour The Last Spell sur Nintendo Switch

La fin est proche. Menez une équipe de héros endurcis pour défendre le dernier bastion de l’humanité contre des hordes de monstres dans ce tactical RPG au tour par tour immergé dans des mécaniques roguelite.

Le T-RPG/Roguelite du studio français CCCP arrive cette année sur Steam et arrivera aussi en exclusivité console sur Nintendo Switch.

The Last Spell est un tactical RPG à tour par tour immergé dans des mécaniques roguelite dans lequel vous menez une équipe de héros endurcis pour défendre le dernier bastion de l’humanité contre des hordes de monstres.

Un Tactical RPG Dark Fantasy avec des éléments de Rogue Lite

C’est foutu. Des décennies de guerres et une douzaine de sorciers ivres de pouvoir ont provoqué Le Grand Cataclysme. Seuls quelques Havres subsistent et tiennent bon contre les Hordes de monstruosités assoiffées de sang qui se déversent de cette étrange brume violine, chaque nuit. Les jours étaient calmes et tranquilles. Ils pouvaient prendre le temps de s’organiser, soigner leurs blessures et chercher les environnements pour quelque chose d’utile. Mais les nuits… La brume s’épaississait et de ses entrailles sortaient des monstres transformés, cherchant désespérément du sang et de la magie. Dans ce glorieux mélange de pixel-art et d’ambiance dark-fantasy, vous menez les derniers héros de la terre dans leur dernier combat : défendre désespérément une poignée de mages pendant qu’ils essaient d’invoquer le Last Spell et bannir toute magie de ce monde. Et peut-être tous nous sauver. Peut-être.

Turn Based Tactics

Menez votre équipe de héros endurcis

Ressources rares : utilisez jusqu’à votre dernière goutte de Mana

Arbres de compétences sans classes et traits bonus

Hordes du Mal

Des tonnes d’ennemis à tuer, brûler, et trancher !

Des dizaines de types d’ennemis aux comportements différents

Des compétences impressionnantes pour vous aider à tous les massacrer

Une Ville à protéger

Un Havre à reconstruire à partir des restes de la civilisation

Contruisez des murs, pièges et tours de guet

Protégez le cercle magique à tout prix !

Éléments Roguelite

Vous échouerez… mais à chaque fois, vous deviendrez plus fort

Vagues d’ennemis, cartes, personnages et armes générés procéduralement

Des boss dangereux

Qui est CCCP?

CCCP est un studio indépendant de développement français. Nous faisons des jeux depuis 15 ans et nous comptons près de 20 développeurs talentueux. Notre objectif principal désormais est de créer des RPGs exigeants auxquels nous voulons jouer nous-mêmes.