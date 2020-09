2K Games lance de nouvelles promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch

Les fans de jeux 2K Games peuvent faire de grosses économies grâce à une nouvelle promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch. Les jeux de des franchises 2K Games ont bénéficié de réductions notables.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous ne sont disponibles que sur l’eShop US pour le moment, si les prix sont en €, c’est que la promotion est aussi disponible chez nous.

Les promotions de 2K Games sont valable jusqu’au 10 septembre 11 à 11:59 PM PT / 12 septembre à 2:59 AM ET.

BioShock 2 Remastered – $15.99 (prix de base: $19.99), 15€99 en Europe

BioShock: The Collection – $39.99 (prix de base: $49.99), 39€99 en Europe

BioShock Infinite: The Complete Edition – $15.99 (prix de base: $19.99), 15€99 en Europe

BioShock Remastered – $15.99 (prix de base: $19.99), 15€99 en Europe

Borderlands: Game of the Year Edition – $23.99 (prix de base: $29.99), 23€99 en Europe

Borderlands: The Handsome Collection – $31.99 (prix de base: $39.99), 31€99 en Europe

Borderlands Legendary Collection – $39.99 (prix de base: $49.99) —

Carnival Games – $9.99 (prix de base: $39.99), 9€99 en Europe

Civilization VI – $29.99 (prix de base: $59.99), 24€99 en Europe

NBA 2K Playgrounds 2 – $5.09 (prix de base: $29.99), 5€09 en Europe

WWE 2K18 – $19.79 (prix de base: $59.99), 14€84 en Europe

XCOM 2 Collection – $39.99 (prix de base: $49.99), 39€99 en Europe