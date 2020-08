Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en septembre 2020

Une aventure épique commence… avec VOUS ! Devenez un véritable développeur de jeu avec RPG Maker MV. Grâce à l’arsenal d’outils à votre disposition, créez des jeux vidéo sophistiqués, passionnants et mémorables depuis votre console ! Partagez ensuite vos aventures en ligne avec d’autres joueurs, qui pourront ainsi profiter de vos chroniques fantastiques ! Les possibilités sont infinies avec le meilleur et tout dernier logiciel RPG Maker. Avec des centaines d’atouts et une infinité de façons de créer votre jeu, faites du récit de vos rêves le prochain jeu vidéo à succès !

Ary and the Secret of Seasons (1er septembre)

Ary and the Secret of Seasons est un jeu d’aventure primé qui suit les péripéties d’une jeune fille prénommée Aryelle, ou Ary, alors qu’elle voyage à travers le monde fabuleux de Valdi. En devenant Gardienne de l’Hiver, Ary obtient le pouvoir de manipuler les saisons qui l’entourent. Elle doit alors apprendre à contrôler les saisons et les utiliser pour vaincre ses ennemis, surmonter des obstacles et résoudre des casse-têtes complexes au cours de son aventure à travers Valdi. Il y a bien longtemps, un mage maléfique menaça le monde de Valdi. Après une lutte acharnée, il fut vaincu par le Guerrier Légendaire et enfermé dans un tombeau pour l’éternité. Afin de s’assurer que le mage reste emprisonné, quatre grands sages jurèrent de garder et protéger le tombeau. Ils formèrent les premiers Gardiens des Saisons, une organisation secrète désormais imprégnée d’histoire et de légende. Lorsqu’une force mystérieuse perturbe les saisons de Valdi, Ary décide d’aider les Gardiens de Saisons et entreprend de trouver la source du chaos. À force d’esprit et de courage, Ary devra venir à bout d’ennemis monstrueux, de complots secrets et de coutumes oppressantes pour sauver Valdi et rétablir l’équilibre dans le monde.

Unrailed! (23 septembre)

Unrailed! est un jeu multijoueur en coop où vous devez construire une voie de chemin de fer avec vos amis, à travers des mondes infinis générés de manière procédurale. Rencontrez les autochtones, améliorez votre train et empêchez-le de dérailler !

WWE 2K Battlegrounds (18 septembre)

Le monde de la WWE est votre Battleground. Vivez une toute nouvelle forme d’action arcade agressive qui dépasse toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Combattez dans des environnements exotiques et interactifs dans le monde entier et participez à vos types de matchs préférés tels que Steel Cage, Royal Rumble et plus encore avec d’innombrables manœuvres exagérées, capacités spéciales et bonus dévastateurs ! Mauro Ranallo et Jerry “The King” Lawler appellent au carnage ! Êtes-vous prêt à entrer dans le Battleground ?

Going Under (24 septembre)

Going Under est un dungeon crawler satirique, dans lequel vous explorez les ruines maudites d’anciennes start-up spécialisées dans les nouvelles technologies. Incarnez un stagiaire non payé vivant dans la ville dystopique de Neo-Cascadia, et servez-vous des ordures de bureau comme d’armes afin de vous frayer un chemin à travers les donjons originaux, générés procéduralement, sous le site de votre entreprise.

Secret Files 3 (3 septembre)

Nina s’attendait à vivre le plus beau jour de sa vie : elle allait épouser Max. Mais tout s’effondre quand le marié, accusé de terrorisme, est arrêté et embarqué sous ses yeux puis disparaît sans laisser de traces. Ainsi commence la plus grande aventure de notre héroïne. Un périple qui l’emmène non seulement aux quatre coins du monde, mais aussi au travers de ses propres rêves. Durant ces voyages, elle découvre l’histoire du monde par le biais d’évènements passés, mais aussi de brefs aperçus du futur. Quel sombre secret se cache derrière le nombre Pi ? Que renferme ce complot vieux de plusieurs millénaires, et qui semble impliquer si manifestement Archimède et Léonard de Vinci ? Qui sont les mystérieux gardiens que Nina a rencontrés pour la première fois dans la région de la Toungouska ? Ce qui a commencé il y a de nombreuses années touche maintenant à sa fin… Ou plutôt, à ses quatre fins. Le court de cette histoire repose entièrement entre vos mains !

NBA 2K21 (4 septembre)

Comment ça va, la communauté 2K ? Les choses ne sont pas faciles en ce moment. Nous savons qu’il n’est pas évident pour tout le monde de devoir rester enfermé chez soi en ne pouvant plus compter que sur le virtuel pour de nombreux aspects de la vie quotidienne. Nous espérons que ce court article vous permettra de vous réjouir de ce qui vous attend dans le monde virtuel, maintenant que vous allez bientôt rempiler pour une nouvelle année de basket avec NBA 2K21 ! L’année a été bien remplie pour nous, chez Visual Concepts. Nous avons travaillé dur pour pouvoir vous offrir une expérience incroyable sur les consoles de génération actuelle, tout comme sur la nouvelle génération. Nous sommes impatients de vous révéler toutes les extraordinaires avancées et la nouvelle technologie que nous avons pu apporter au basket 2K grâce à la puissance des systèmes nouvelle génération. Mais pour l’instant, jetons un coup d’œil à toutes les améliorations de gameplay qui vous attendront dans la version pour la génération actuelle de NBA 2K21 le 4 septembre sur PS4, Xbox One, Switch, Stadia et PC. Et en plus, vous aurez l’occasion de voir à quoi ressemble le jeu par vous-même quand nous lancerons la démo de NBA 2K21 le 24 août sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch !

Spellbreak (3 septembre)

Spellbreak est un nouveau RPG battle royale avec des combats magiques sensationnels. Utilisez des combinaisons de sorts spectaculaires et concevez des stratégies gagnantes pour survivre.

Moero Crystal H (17 septembre)

Moero Crystal H est un Dungeon-RPG racontant l’histoire de Zenox, le « pervers chanceux », qui doit s’associer à un gang de filles-monstres pour récupérer le Soutien-gorge de l’Obscurité volé, un objet particulièrement puissant, dans l’espoir de sauver le monde. Équipés des « Culottes de lumière » pour les guider, nos héros se lancent dans une quête mythique. Moero Crystal H propose des combats au tour à tour approfondis tandis que les joueurs explorent une série de donjons sur grille. Combattez et recrutez plus de 80 filles-monstres, puis mélangez et assortissez leurs tenues pour modifier leur apparence et leurs compétences. Montez à bord du « Funyaton-Go » pour les sections shoot’em up et découvrez les niveaux secrets que cachent les filles-monstres. Améliorez les quartiers de votre gang et associez les filles-monstres au sein de colocations. Avec son esprit fantaisiste délicieusement excentrique et son humour décalé, Moero Crystal H est l’ultime aventure hédoniste !

Port Royale 4 (25 septembre)

Levez les voiles et combattez aux côtés des puissances coloniales que sont l’Espagne, l’Angleterre, la France et les Pays-Bas dans leur quête de suprématie au XVIIème siècle. Dans Port Royale 4, vous incarnez un jeune gouverneur de colonie plein d’ambition, désireux de diriger et de faire de sa petite communauté une ville dynamique et commerçante. Développez des chaînes de production permettant de relier plusieurs îles et de créer des routes commerciales élaborées à travers les Caraïbes, afin de répondre aux besoins sans-cesse grandissants de toutes les villes. Utilisez intelligemment la carte marine détaillée pour éviter les régions orageuses, les falaises ou les eaux peu profondes. Effectuez des tâches pour le vice-roi de votre nation afin d’augmenter votre réputation et ainsi débloquer de nouveaux bâtiments, bateaux, et bien plus encore. Partez à la conquête des villes des nations rivales, ou munissez-vous d’une lettre de marque pour détruire leurs flottes tout en gardant un œil sur les pirates et autres navires corsaires.

WARTILE (24 septembre)